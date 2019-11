Homicides à Toronto : des gestes concrets demandés pour réduire la violence

Des données de Statistique Canada de 2018 rapportent que malgré une baisse globale des taux d'homicides au pays, il y a une augmentation marquée en Ontario et dans la région de Toronto. Des actions sont demandées de la part des gouvernements pour inverser cette tendance.

Il y a eu 142 meurtres dans la région de Toronto en 2018, une hausse de près de 50 % en comparaison à 2017.

La région de Toronto a vu son taux d’homicides augmenter de 1,51 à 2,26 pour 100 000 habitants en 2018, en raison de 49 homicides de plus qui ont eu lieu pendant l’année.

Le maire John Tory a rappelé l’engagement qu'a pris le gouvernement Trudeau d'intervenir afin de réduire la violence armée lors de la campagne électorale.

J’espère que le gouvernement du Canada va annoncer des initiatives dans le mois prochain , a affirmé John Tory en point de presse.

Le maire de Toronto croit qu’ il est important de s'attaquer aux causes sous-jacentes de la violence armée et de financer plus de programmes pour les jeunes à risque.

Il considère que ces investissements, jumelés à des lois plus strictes sur les armes à feu, sur les libérations conditionnelles et de l'aide pour les policiers sont essentiels.

Un manque de ressources décrié

Selon Jean-Claude Bernheim, criminologue et chargé de cours à l’Université de Saint-Boniface, cette hausse de la violence s’explique en partie en raison d'une hausse de la population métropolitaine de Toronto.

On a eu une hausse de la population de la région, qui s’est déroulée assez rondement, mais on se rend compte que les ressources n’ont pas suivi. Jean-Claude Bernheim, criminologue

Selon Jean-Claude Bernheim, cette baisse de ressources d’accueil a mené à une marginalisation de certaines personnes, qui amène des gens vers la criminalité, ce qui les a menés à commettre des homicides .

Le criminologue dénonce l’approche d’augmentation des ressources policières de Toronto, affirmant que c’est certainement la mauvaise solution .

Il croit plutôt que la Ville devrait avoir la volonté politique de rendre disponibles les ressources aux citoyens qui en ont besoin .

Attaquer les causes de la violence

Louis March, le fondateur du mouvement Zero Gun Violence Photo : Radio-Canada / CBC News

Louis March, fondateur du mouvement Zero Gun Violence, un organisme de sensibilisation à la violence armée dans la région de Toronto, croit que les politiciens de Toronto ne prennent pas au sérieux la violence armée dans métropole.

M. March dit voir chaque jour les effets de la violence à Toronto. Les gens sont terrifiés , croit-il.

Je suis blessé et j'ai mal de voir les politiciens ne pas prendre le problème au sérieux. Louis March

Selon lui, les gens ont besoin d'avoir des possibilités de sortir de la pauvreté. Il est plus facile d'obtenir une arme que d'obtenir un emploi à Toronto , croit-il.

Il considère la pauvreté comme une des racines de la violence armée.

Louis March déplore aussi les problèmes de racisme qui, selon lui, persistent dans le traitement des fusillades par la police.