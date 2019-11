Des chercheurs trouvent un des plus vieux fossiles de crevettes au monde

Une équipe de chercheurs, dont certains viennent de l’Alberta, a découvert un des plus vieux fossiles de crevette de la planète.

Le fossile de crevette est âgé de plus de 90 millions d'années. Il a la forme d'un point d’interrogation.

Les chercheurs de l’Université de l’Alberta, de l’Université Yale, de l’Institut sur les recherches tropicales du Smithsonian et de l’Université de l’Alaska ont analysé des dizaines de fossiles de la petite créature. Les résultats de leurs recherches viennent d’être publiés dans le journal Proceedings of the Royal Society B.

Plus de 500 fossiles mesurant de 6 à 8 millimètres ont été retrouvés avec des caractéristiques rarement présentes dans les crustacés fossiles. Photo : Université de l'Alberta

Leur découverte permet de combler un fossé majeur dans l’évolution de cette famille d'animaux marins que l'on trouve aujourd'hui en abondance sur la planète.

La crevette fossilisée, appelée Eobodotria muisca, provient de roches mésozoïques d’Amérique du Sud.

« La similitude entre Eobodotria muisca et les espèces d’aujourd’hui est impressionnante », dit Javier Luque, l’auteur principal de l’étude.

La crevette a été découverte grâce au travail d'une équipe de chercheurs venant de partout sur la planète. Photo : Université de l'Alberta

Ce dernier a terminé sa recherche alors qu’il était rattaché au Département des sciences biologiques de l’Université de l’Alberta et est maintenant postdoctorant à Yale.

Il existe huit familles, ou groupes principaux, de crevettes communes vivantes et, jusqu’à maintenant, nous n'avions aucune idée de comment celles-ci avaient évolué , ajoute Javier Luque.

La crevette fossilisée, appelée Eobodotria muisca, provient de roches mésozoïques d’Amérique du Sud. Photo : Université de l'Alberta

Plus de 500 fossiles mesurant de 6 à 8 millimètres très bien préservés ont été retrouvés présentant des caractéristiques rarement présentes dans les crustacés fossiles. Les chercheurs ont pu analyser les bouches, les intestins, les antennes, les poils minuscules et les petits yeux des crevettes, et créer une reconstruction en 3D de ce à quoi elles auraient pu ressembler de leur vivant. Le tout a permis d'obtenir de nouvelles informations sur le développement des lignes évolutives.

Ces fossiles sont des centaines de mâles adultes, qui sont probablement morts soudainement dans une montée des eaux, en essaimant lors de l'accouplement , explique Sarah Gerken, coauteure de l’étude et professeure à l'Université d'Alaska, à Anchorage. Cela les a gardés dans un état vraiment magnifique.

La rareté de ces fossiles est en partie due à l'endroit où ils ont été trouvés, soit une mer intérieure peu profonde dans ce qui est aujourd’hui la cordillère des Andes.