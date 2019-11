Hôpital de Campbellton : une opération annulée laisse une femme dans la souffrance

L’interruption des services à l’Hôpital régional de Campbellton a des conséquences directes sur la santé physique et mentale des patients. Une femme de 64 ans qui devait subir une opération à la hanche fait partie des malchanceux qui ont vu leur rendez-vous annulé.

C’était la journée de ma fête. J’ai eu un coup de téléphone de l’hôpital qui disait que je ne pourrais pas me faire opérer le 28 novembre. Et qu’il ne pouvait pas me donner de date, car l’hôpital fermait. Je leur ai répondu : ''ça n’a pas de sens. Je ne peux pas marcher'' , se souvient Frances Lévesque.

Le 21 novembre, un coup de téléphone de l'Hôpital de Campbellton lui apprend que son opération est simplement annulée. Et problème supplémentaire : aucun report de cette opération n’est planifié.

Frances Lévesque, 64 ans, vit à Balmoral. Depuis trois ans, ses problèmes de hanche l’empêchent de continuer la vie active dont elle avait l’habitude.

Le 21 novembre dernier, un coup de téléphone, lui apprend que son opération est annulée. Et problème supplémentaire : aucun report de cette opération n’est planifié. Photo : Radio-Canada / Margaud Castadère

Après une première opération réussie en septembre 2019, Frances Lévesque devait subir une seconde opération le 28 novembre. Opération qui devait lui permettre de retrouver sa mobilité et son indépendance.

Entre-temps, le Réseau de santé Vitalité décrète l'état d'urgence à l'Hôpital régional de Campbellton et toutes les opérations chirurgicales prévues sont annulées.

Depuis, Frances Lévesque a reçu un second appel de l’hôpital pour lui faire savoir qu’elle pourrait se faire opérer en avril.

La secrétaire n'a pas voulu lui donner de rendez-vous ou de date d'opération, car rien n'est certain.

Si j’attends jusqu'au mois d'avril, cela voudra dire que j'ai attendu trois ans. Frances Lévesque, patiente à l'Hôpital de Campbellton

Le problème est qu'en attendant cette opération, Frances ne peut pas marcher. Chaque mouvement lui fait mal.

Ma jambe gauche ne fonctionne plus. Ma jambe droite fonctionne très bien. C’est celle-là qui a été opérée, mais ma jambe gauche ne marche plus. Je dois la traîner. J’ai besoin d’aide au quotidien , explique madame Lévesque.

En attendant, Frances Lévesque est obligée de faire des allers-retours entre la maison de sa fille à Dieppe, qui l’aide, et son appartement à Balmoral.

Ses douleurs l’empêchent de marcher, de faire du patin et simplement de profiter de ses petits-enfants. En plus du coup physique, l’attente de cette opération a un impact sur sa santé mentale.

Il va falloir que je me fasse suivre pour ma santé mentale. Je n’en peux plus, pantoute. Et penser que je dois encore attendre cinq mois. C’est terrible. Moi qui étais si contente que cela soit fait cette semaine. J’avais calculé que si je guérissais vite, j’allais pouvoir passer Noël avec les enfants.

Frances Lévesque attend toujours des nouvelles de l’hôpital de Campbellton pour lui confirmer sa prochaine date d’opération.

J’attends quasiment un miracle, comme je suis là. Il va falloir un miracle qui arrive, confie-t-elle.

Crise à l’hôpital de Campbellton

Depuis la mi-novembre, l’hôpital de Campbellton fait face à un débordement et à une pénurie de personnel sans précédent.

Celui-ci a adopté des mesures extrêmes pour rétablir un fonctionnement normal dans l’établissement dont l’annulation de plus de 80 rendez-vous, la fermeture de certains services et l’interruption des nouvelles admissions.

La situation est en train de retourner à la normale. Les chirurgies ne nécessitant pas d'hospitalisation ont repris, mais beaucoup d’autres services sont encore sur pause.