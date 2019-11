Des municipalités de l'Abitibi-Ouest préviennent leurs citoyens contre des colporteurs

Plusieurs personnes à Duparquet ont signalé la visite d'employés de l'entreprise Groupe Alliance à leur domicile dans la journée de mardi. Groupe Alliance offre des services et des systèmes de chauffage, de climatisation, d'isolation et de filtre à eau.

Au Québec, les vendeurs itinérants doivent au préalable obtenir un permis de l'Office de protection du consommateur. De plus, certaines municipalités adoptent un règlement pour obliger ces vendeurs à obtenir un permis auprès d'eux également.

La directrice générale de la Ville de Duparquet, Chantal Poirier, soutient avoir donné des informations à des vendeurs sur la procédure à suivre, mais aucun permis ne leur a pourtant été donné. J'ai plein de citoyens qui viennent me voir et qui me disent qu'ils ont passé chez eux , indique-t-elle.

Le conseil municipal doit approuver la demande et les membres se réunissent une fois par mois. L’entreprise doit également débourser 25 $.

À Macamic, la mairesse affirme qu'aucun permis n'a été délivré pour ce type de vente.

J'ai été contactée personnellement, par un citoyen qui a été très vigilant, qu'il y a deux colporteurs qui frappaient aux portes pour vendre un système de chauffage et de climatisation thermopompe , rapporte Lina Lafrenière.

À Macamic, lorsqu'il est délivré, le permis est valide pour deux jours et coûte 1 000 $.

Ça vient un peu expliquer que des colporteurs, moins on en a sur notre territoire, mieux on se porte , explique-t-elle. Malgré tout, elle assure qu’elle compte respecter le règlement municipal et accorder un permis en cas de demande en bonne et due forme.

La vente de porte en porte, un métier

Le superviseur au Groupe Alliance, Charles Gosselin, affirme de son côté avoir obtenu la permission de la Ville de Duparquet.

Il y a des gens dans la vie qui sont plus craintifs et c'est très correct, et je n'ai aucun problème avec ça. Mon travail à moi, c'est de faire du colportage. Mon travail à moi, c'est de vendre. Le superviseur au Groupe Alliance, Charles Gosselin

Faire du colportage, c'est un emploi comme un autre. C'est comme ramasser des poubelles, comme faire le ménage dans une école secondaire. Oui, on pourrait avoir peur, par exemple d'un concierge dans une école secondaire, mais à la fin de la journée, il fait son travail, comme moi je fais mon travail , a déclaré Charles Gosselin.

Il soutient que le colportage est encore la cible de préjugés. Je sais que dans certains secteurs comme Macamic, de ce qu'on a entendu dire de certaines personnes en Abitibi, il y a des compagnies dans notre domaine, comme dans n'importe quel domaine, qui vont faire des prix de fous, qui ne donneront pas de services, qui vont installer des machines de moindre qualité. On est là pour informer les gens par rapport à ça aussi , précise Charles Gosselin.

Permis de l'Office de protection du consommateur

Pour obtenir un permis auprès de l'Office de protection du consommateur, le vendeur doit suivre plusieurs règles.

Charles Tanguay, porte-parole de l'Office de la protection du consommateur Photo : Radio-Canada / La facture

Le commerçant doit déposer un cautionnement, c'est-à-dire un montant d'argent qui peut servir à indemniser des consommateurs. Il doit également respecter les règles sur le commerce itinérant. Donc, la forme du contrat est spécifique, le droit d'annulation [est] de 10 jours, il ne peut pas percevoir aucune somme avant l'expiration de ce droit d'annulation de 10 jours , explique le porte-parole Charles Tanguay.

Le permis ne garantit toutefois pas que le consommateur fera une bonne affaire.

En matière de chauffage de thermopompe, d'isolation, on a eu ces dernières années beaucoup de problèmes, les consommateurs ont eu beaucoup de problèmes avec des commerçants itinérants qui exagèrent des économies d'énergie, qui vendent des produits très chers et qui plus souvent qu'autrement disparaissent au bout de six mois ou au bout d'un an , observe Charles Tanguay.

L'Office de protection du consommateur conseille de ne rien signer dans l'immédiat. Le porte-parole suggère aussi de vérifier le permis, la réputation de l'entreprise et de comparer les prix proposés avec ceux d'autres fournisseurs.

« Et si on insiste pour ne pas vous laisser les papiers, que vous signez aujourd'hui même parce que demain ce ne sera plus la même aubaine, c'est un signe que vous feriez peut-être bien de ne pas signer justement », conclut-il.

Aller de porte en porte en Abitibi-Témiscamingue

Charles Gosselin, superviseur au Groupe Alliance, a indiqué avoir fait des demandes à plusieurs municipalités de l'Abitibi-Témiscamingue pour que les 20 vendeurs dans la région continuent d'aller de porte en porte.

Des vendeurs se sont présentés à Barraute plus tôt au mois de novembre. La Municipalité confirme leur avoir permis d'aller de porte en porte.

Il est possible de vérifier auprès de l’Office de protection du consommateur si une entreprise a bien reçu un permis pour la vente itinérante. Le numéro de permis envoyé par Charles Gosselin concorde avec un permis délivré pour une société à numéro dont les autres noms sont Groupe Alliance Solutions, Groupe Synergire et M & M Reno-solutions.

La société à numéro 9215-8039 QUÉBEC INC., qui exploite Groupe Alliance, possède bel et bien un permis de commerce itinérant de l'Office de protection du consommateur.

Elle a reçu sept plaintes dans les deux dernières années pour pratique trompeuse ou déloyale.