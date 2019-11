R.J. Barrett s’engage à aider le Canada à participer aux Jeux de Tokyo

L’équipe canadienne de basketball, en quête d’une première participation aux Jeux olympiques en 20 ans, pourra compter sur R.J. Barrett, la jeune vedette des Knicks de New York.

Le troisième choix du dernier repêchage de la NBA a confirmé à 100% , mercredi matin à Toronto, qu’il sera du tournoi de qualification en juin, à Victoria.

J’entends jouer pour mon pays cet été. Je suis très fier de dire cela. R.J. Barrett, jeune vedette des Knicks de New York

La sélection canadienne a une dernière chance de prendre part aux Jeux de Tokyo. Les représentants de l’unifolié se battront contre la Grèce et la Chine en phase de groupe l’été prochain pour l’un des quatre derniers billets donnant accès au tournoi olympique.

R.J. Barrett est le plus récent joueur de la NBA à s’engager à défendre les couleurs du Canada en Colombie-Britannique. Le Torontois Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City) ainsi que Jamal Murray (Denver) ont fait part de leurs intentions sur les médias sociaux, mardi.

Ce n’est pas quelque chose qui a été discuté. C’est simplement arrivé comme ça. Tout le monde veut jouer et ça paraît de plus en plus!

En étant un joueur de basketball et surtout dans la NBA, je reçois tellement. C’est une belle occasion pour redonner et faire honneur à notre pays , renchérit-il.

Le Torontois R.J. Barrett lors d'un entraînement des Knicks de New York. Photo : Radio-Canada / Raphael Guillemette

R.J. Barrett avait manqué la Coupe du monde en septembre en raison d’une blessure. Le Canada avait terminé au 21e rang, en Chine.

Le jeune talent avait toutefois aidé le Canada à remporter le Coupe du monde des moins de 19 ans en 2017, en plus de recevoir le titre de joueur par excellence du tournoi. Il avait 17 ans à l’époque.

La figure de proue des Knicks a des liens étroits avec l’équipe canadienne de basketball. Son père Rowan Barrett en est le directeur général. Il faisait partie de la dernière équipe masculine à prendre part aux Jeux olympiques, à Sydney en 2000.

Son parrain Steve Nash a également défendu les couleurs du Canada. Il était de la sélection masculine à Sydney, mais n’a plus joué sur la scène internationale après le tournoi de qualification olympique pour les Jeux d’Athènes en 2004. L’équipe canadienne avait alors pris le quatrième rang, tandis que les trois premières places avaient accédé aux JO.

Le Torontois R.J. Barrett à l'entraînement en prévision d'un match contre les Raptors à Toronto, le 27 novembre. Photo : Radio-Canada / Raphael Guillemette

Une première devant les siens

R.J. Barrett est à Toronto pour y disputer un premier match dans l’uniforme d’une équipe de la NBA. Les Knicks croiseront le fer avec les Raptors de Toronto ce mercredi soir.

Les deux équipes connaissent des saisons aux antipodes. Toronto s’accroche malgré le départ de Kawhi Leonard et plusieurs joueurs aux prises avec des blessures. La formation de la Ville Reine occupe le quatrième rang dans l’Est et elle a remporté ses quatre derniers matchs.

Barrett a pris part à 16 parties pour la pire équipe au classement dans l’Est. Le Torontois inscrit en moyenne 15 points par partie et frise la demi-heure de jeu chaque soir.

L’ancien élève de l’École secondaire Jeunes sans frontières de Brampton aura près de 300 membres de sa famille et amis dans les gradins de l’aréna Banque Scotia, mercredi.