Oui, les punaises de lit sont bien établies dans la région d'Ottawa et de Gatineau, mais il y a un peu une panique qui est en train de se passer, parce qu’on en parle davantage , raconte Vincent Maranda, superviseur chez Contrôle parasitaire de l’Outaouais.

Le téléphone ne dérougit pas dans les bureaux de cette entreprise de Gatineau. Les gens veulent comprendre comment ils peuvent les amener du bureau à la maison, de l’autobus à la maison , lance M. Maranda.

En entrevue avec Mathieu Nadon du Téléjournal Ottawa-Gatineau, Vincent Maranda nous révèle tout sur cette petite bestiole qui pique la curiosité.

Mathieu : Comment une punaise de lit peut-elle arriver dans notre maison?

Vincent : Ça vit où il fait noir, idéalement le plus près possible d’une aire de repos comme le lit, le sofa. Si on passe beaucoup de temps au bureau et qu'il y en a, il pourrait y en avoir près du bureau aussi.

Vincent Maranda est très occupé depuis quelques semaines, alors qu'il reçoit de nombreux appels au sujet de punaises de lits. Photo : Radio-Canada

M Mathieu : Ça se reproduit rapidement?

VVincent : Assez vite. Au début lentement, mais aussitôt qu’on a plusieurs adultes, ça explose. C’est d'un à trois œufs par jour et là, ça va vite.

M Mathieu : Est-ce que vous voyez souvent des cas où il y a une grosse infestation de punaises de lits ou d'insectes?

VVincent : La plupart du temps, ce sont des cas mineurs. On en parle assez que les gens savent c'est quoi une punaise et ils nous appellent assez vite.

On a encore parfois des cas qui sont assez majeurs, que ce soit en raison d'un problème de négligence ou de santé mentale.

M Mathieu : Ça nous pique?

VVincent : Oui ça nous pique. Les punaises prennent le sang pour se nourrir et après, elles vont aller se cacher pour pondre leurs œufs.

Les punaises de lit attaquent pendant notre sommeil. Photo : Krista Miller

M Mathieu : Est-ce que c’est possible qu’un édifice fédéral soit infesté par des punaises de lit?

VVincent : Ça aurait pris une ou plusieurs personnes qui en ont une quantité phénoménale à la maison et qui en amènent régulièrement pour qu’il y ait un gros problème dans un édifice gouvernemental.

C’est une situation qui est possible, mais c’est assez difficile à imaginer. Une tour de bureaux, ce n’est pas une place favorable pour les punaises.

M Mathieu : Qu’est-ce que vous pensez du fait qu’un usager de la STO Société de transport de l'Outaouais aurait peut-être vu un insecte?

VVincent : Pour que ça se rende dans un autobus, il faut être très malchanceux. Les gens qui ont peur de prendre l’autobus, n’ayez pas peur. Ce n’est pas son milieu, la punaise de lit va avoir de la misère à se cacher.

M Mathieu : Comment peut-on savoir si on a des punaises de lit?

VVincent : Les piqûres! Sinon, les taches de sang sur le lit. Si vous avez un doute, tournez votre lit à l’envers, surtout votre sommier, vous devriez les voir assez facilement. Des punaises, ça ne saute pas, ça ne fait que rentrer.

Si vous avez des pattes de lits, mettez-les [dans un récipient spécial].La punaise entre, elle tombe et elle reste là, elle ne peut pas monter. Il n’y a pas de poison là-dedans. Les punaises ne sont pas très agiles et la paroi est fait très lisse pour ne pas qu'elle soit capable de s'agripper.

Les punaises de lit restent prisonnières de ce contenant. Photo : Radio-Canada

M Mathieu : Si on voit des punaises de lit dans ce contenant, c’est peut-être signe qu’on a un problème?

VVincent : C’est peut-être signe qu’on a un problème, mais il y a aussi de bonnes chances que le problème soit terminé grâce à ça.

M Mathieu : Et si on perd le contrôle?

VVincent : Appelez un professionnel. Je ne recommande pas les pesticides. Ce n’est pas bon pour la santé. Utilisé n’importe comment, ça peut créer plus de problèmes que ça en règle. Ça peut créer une résistance chez les insectes.

[Quand on intervient], c’est très rare qu’on aille à jeter des meubles. Je sais que des gens ont peur de ça. En six ans, ça ne m’est arrivé que trois fois de devoir jeter des meubles. Quand on va traiter, on va mettre un produit qui est adapté à la situation dans chaque petite fissure.

M Mathieu : C’est efficace?

VVincent : Très efficace, habituellement on s’en sort en deux traitements.

M Mathieu : En terminant, est-ce vous croyez qu’il y a beaucoup de désinformation en ce moment?

VVincent : Il y a beaucoup de panique qui est créée pour pas grand-chose. C’est tellement rare, vous avez plus de chance de gagner à la loterie!

Cette entrevue a été éditée et condensée afin d'assurer sa clarté.