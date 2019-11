Céline Dion : ses 4 concerts montréalais ont rapporté plus de 9 M$

Au total, depuis le lancement de sa tournée Courage, le 18 septembre dernier à Québec, la diva québécoise a engrangé 43,8 millions de dollars canadiens en 19 concerts, selon les données de Billboard Boxscore.

Céline Dion s’est produite 10 fois aux États-Unis et 9 fois au Canada, à Montréal, ainsi qu’à Québec et à Ottawa. Et ce n’est pas fini puisque, d’ici 2020, sa tournée Courage compte environ 100 dates en Amérique du Nord, mais aussi en Europe et au Moyen-Orient.

En moyenne, 12 414 billets ont été vendus par spectacle, générant ainsi 2,3 millions dollars canadiens de recettes par soir.

Une tournée lucrative

Ces chiffres sont plus élevés que les moyennes des concerts donnés par Céline Dion à Las Vegas lors de sa résidence qui s’est déroulée entre 2011 et 2019. Chaque soir où elle chantait sur la scène du Colosseum du Caesar’s Palace, qui peut accueillir 4000 personnes, rapportait un peu plus de 914 000 dollars canadiens.

Toujours selon Billboard Boxscore, Céline Dion a vendu 8,8 millions de places de concert au cours de sa carrière, ce qui représente près de 1,5 milliard de dollars canadiens.