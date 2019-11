Une année 2018 pénible pour les agriculteurs de l’Île-du-Prince-Édouard

Si leurs revenus ont augmenté légèrement, leurs dépenses ont explosé. En hausse de près de 25 millions de dollars, elles ont atteint 422 millions de dollars. Cela a fait diminuer les profits à 18,3 millions de dollars, près de 60 % de moins que l’année précédente.

De 2014 à 2017, les revenus agricoles avoisinaient les 45 millions de dollars par an, une meilleure performance réalisée grâce à une diversification des types de culture, selon la Fédération de l'agriculture de l’Île-du-Prince-Édouard.

Mais cette diversification n’a pas protégé les producteurs agricoles d’une météo défavorable en 2018. Des pluies incessantes ont compliqué les récoltes, qui ont pris plus de temps. Elles ont aussi engendré une hausse des coûts en main-d’oeuvre, tandis que les terres devenues boueuses ont occasionné de coûteux bris d’équipement.

Selon Robert Godfrey, de la Fédération de l'agriculture de la province, les producteurs de pommes de terre, les producteurs horticoles et les producteurs céréaliers ont été les plus durement touchés par ces mauvaises conditions, en particulier le soya et le maïs.

Les agriculteurs insulaires s’en tirent tout de même mieux que leurs homologues de la Nouvelle-Écosse, qui ont aussi dû composer avec des coûts de production plus élevés en 2018. Pour la deuxième année consécutive, les agriculteurs néo-écossais ont encaissé des pertes, cette fois-ci de l’ordre de 40 millions de dollars au total.

Avec les renseignements de Kevin Yarr, CBC