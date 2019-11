Face à la pénurie de logements, la Gaspésie s'organise

Une pénurie de logements peut avoir des conséquences parfois dramatiques pour les humains derrière les statistiques, mais plusieurs solutions sont mises en place en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine pour augmenter le nombre de logements et améliorer la situation de ceux qui subissent les effets de la pénurie.

L'une de ces solutions se met en branle, lentement mais sûrement, à Saint-Alexis-de-Matapédia.

Le Centre Accalmie, situé à Pointe-à-la-Croix, espère convertir l'ancienne école primaire du village, fermée depuis quelques années, en un centre d'hébergement de longue durée pour les personnes en difficulté, qu'elles soient en situation d'itinérance ou vivant avec des problèmes de santé mentale ou de dépendance.

Parfois, à cause de la maladie, ils n'arrivent pas à se maintenir en appartement, ça coûte trop cher. Un coup qu'ils ont payé le loyer, il ne leur reste même pas 90 $ par mois , constate la directrice du Centre Accalmie, Dominique Bouchard.

Le Centre Accalmie vient en aide aux personnes en difficulté dans les MRC d'Avignon et de Bonaventure. Photo : Radio-Canada

Ils ont tendance à devenir des portes tournantes, à un moment donné ils rechutent, ne sont plus capables de payer leur loyer et se retrouvent à la rue. C'est une roue sans fin , déplore-t-elle.

Le projet vise la construction d'une dizaine de petits studios équipés (équipements de cuisine, table, sofa, télévision) et de plusieurs salles de bain communes. La salle communautaire, située au sous-sol, serait conservée pour des spectacles et autres activités. Une intervenante serait présente en tout temps.

L'itinérance à la hausse

Dans des logements [subventionnés], ils auraient un peu plus d'argent dans leurs poches pour se nourrir, s'acheter un vêtement, aller au théâtre ou au cinéma , estime Mme Bouchard.

Même s'il est difficile de savoir précisément combien de personnes vivent de l'itinérance en Gaspésie, Mme Bouchard constate que le phénomène est en hausse dans les MRC d'Avignon et de Bonaventure.

En 2018-2019, le Centre Accalmie a hébergé 178 personnes pour une durée moyenne de 12 jours par personne. De ce nombre, 47 hommes et une femme étaient en situation d'itinérance.

Ça veut dire que plus de 29 % des personnes qu'on a reçues étaient itinérantes. C'était pas comme ça en 2002, c'était moins de 5 %. Dominique Bouchard, directrice du Centre Accalmie

Le coût de la vie a toujours augmenté, mais pas les chèques d'aide sociale. De plus en plus, les gens ont une fragilité, la détresse humaine, les problèmes de santé mentale augmentent, ils ne diminuent pas , souligne la directrice.

Et chez les personnes plus âgées, on peut parler aussi de maltraitance. Des aînés qui sont abusés psychologiquement, financièrement, etc., on en voit , ajoute-t-elle.

D'ailleurs, quatre logements seraient réservés pour des aînés de Saint-Alexis-de-Matapédia et gérés par la Municipalité.

Dans la dernière année, plus de 24% des personnes reçues au Centre Accalmie avaient plus de 60 ans. Photo : iStock

Il y a des aînés qui sont autonomes, mais qui doivent casser maison car ils ne sont plus capables d'ouvrir la cour, faire les réparations, tout ça. Mais s'ils veulent déménager, ils se ramassent dans des logements de mauvaise qualité, chers... il n'y a rien pour les aînés autonomes , remarque la directrice.

Il y a déjà des aînés qui veulent être sur la liste d'attente pour avoir un logement, alors ce n'est pas les possibilités qui manquent! Dominique Bouchard, directrice du Centre Accalmie

Le projet, évalué à un peu plus de deux millions de dollars, a déjà reçu l'appui du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent, et la Municipalité de Saint-Alexis-de-Matapédia s'est engagée à acheter le bâtiment si le projet va de l'avant.

La Commission scolaire des Monts-et-Marées devait initialement vendre l'école, mais a accepté, avec l'accord de Québec, de réserver le bâtiment pour cette initiative.

Le Centre Accalmie et le Groupe ressource en logements collectifs Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine prévoient déposer le projet auprès de la Société d'habitation du Québec d'ici Noël, pour une ouverture escomptée en 2022.

Un deuxième souffle pour les femmes victimes de violence

À un peu plus de 200 kilomètres de là, à Sainte-Anne-des-Monts, le Centre Louise-Amélie souhaite développer une ressource de deuxième étape pour les femmes victimes de violence.

L'établissement offre déjà de l'hébergement d'urgence, ce qu'on appelle une ressource de première étape, où les séjours se limitent normalement à trois mois.

Trois mois, dans la vie de quelqu'un qui vit des problématiques souvent depuis plusieurs années, c'est très peu. Monic Caron, directrice du Centre Louise-Amélie

Pendant l'hébergement, elle a été toujours entourée parce qu'on héberge plusieurs familles simultanément. Il y a des intervenantes en place 24 heures sur 24. Lorsqu'elle intègre son nouveau logement et qu'elle se retrouve entre ses quatre murs, seule ou avec ses enfants, une autre réalité la frappe , souligne la directrice du Centre Louise-Amélie, Monic Caron.

Monic Caron constate que les hommes violents sont généralement très tenaces pour reconquérir leur ex-conjointe, même plusieurs mois après la rupture. Photo : Radio-Canada / Jean-Francois Deschenes

Certaines femmes reviennent alors plusieurs fois en maison d'hébergement avant de réussir à rompre définitivement avec leur conjoint violent.

Face à la solitude, aux enfants qui s'ennuient, aux difficultés financières, à l'absence du réseau social, parce qu'on sait qu'en violence conjugale habituellement le conjoint va faire le vide autour d'elle, parfois, il y a en bout de course un retour avec le conjoint , constate Mme Caron.

Les ressources de deuxième étape, qui offrent un logement pour une période pouvant aller jusqu'à deux ans, visent donc à soutenir les femmes pendant qu'elles bâtissent leur nouvelle vie.

Ça permet à ces femmes de rebâtir leur estime, retrouver leur confiance en elle, regagner leur autonomie, se sentir en sécurité, rebâtir un réseau social. Monic Caron, directrice du Centre Louise-Amélie

Le projet vise la construction de 12 appartements supervisés par une intervenante présente en tout temps. Certains appartements seraient réservés pour des femmes avec enfants, tandis que d'autres seraient réservés pour des femmes seules. Mme Caron remarque que les femmes de moins de 55 ans qui n'ont pas ou plus d'enfants à leur charge sont souvent oubliées des programmes d'aide gouvernementale et ont ainsi moins accès aux logements subventionnés.

Le Centre Louise-Amélie dispose de 12 places subventionnées, mais héberge souvent une vingtaine de personnes. Photo : Radio-Canada / Catherine Poisson

Le projet prévoit également des aires communes, une salle de jeux pour les enfants, et une buanderie.

Notre grande salle de réunion à la maison d'aide et d'hébergement est devenue beaucoup trop petite pour le nombre de femmes qui participent. Donc on est contraintes depuis deux ans de louer un local ailleurs. Cet édifice-là prévoit aussi une grande salle pour offrir l'ensemble des services externes également , précise Mme Caron.

La direction du Centre Louise-Amélie caressait ce projet depuis dix ans, mais l'avait mis en veilleuse par manque d'aide financière. Elle l'a relancé il y a deux ans, en collaboration avec le Groupe ressource en logements collectifs Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine.

Le projet a reçu l'appui de la Ville de Sainte-Anne-des-Monts, une étape nécessaire pour avoir accès au programme AccèsLogis.

Après avoir visité plusieurs bâtiments qui ne convenaient pas aux besoins du projet, la direction a opté pour une nouvelle construction. Un terrain devrait donc être acheté dans les prochains mois, selon Mme Caron.