Une taxe carbone à 210 $ d’ici 2030, une injustice selon un agriculteur saskatchewanais

En tant qu’agriculteur, Martin Prince estime qu’il contribue déjà à protéger l’environnement. Une tarification à 20 $ la tonne a déjà des impacts. Envisager une augmentation progressive pour atteindre 210 $ la tonne de carbone dans 11 ans est simplement inconcevable à ses yeux.

Qu’on aille vers l'électrique, le méthane, l’hydrogène, l’équipement n’est pas encore disponible pour pouvoir réduire ce qu’on consomme actuellement , affirme M. Prince.

La conclusion à laquelle arrive la Commission de l'écofiscalité du Canada, mandatée pour trouver les politiques climatiques les plus efficaces par rapport aux coûts afin de réduire les émissions de GESgaz à effet de serre , est trop agressive selon l’agriculteur.

Mettre en danger son entreprise à cause de la tarification sur le carbone est une injustice, indique Martin Prince.

Peu importe qu’on augmente à 150 $ ou à plus de 200 $ la tonne. Sur le marché mondial, les acheteurs de ma production ne vont pas me payer plus cher parce que j’ai été chargé davantage. Ça nous donne un désavantage considérable face aux agriculteurs des autres pays.

Martin Prince, agriculteur