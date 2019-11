Giuliani au centre d'allégations de conflit d'intérêts dans le dossier ukrainien

Selon des documents obtenus par le New York Times et des sources du Washington Post, son entreprise, Giuliani Partners, a sérieusement envisagé de représenter Iouri Loutsenko, alors procureur général de l'Ukraine, ou encore le ministère ukrainien de la Justice pour aider l'un ou l'autre à récupérer des actifs qui, de l'avis de Kiev, avaient été volés au gouvernement ukrainien et cachés à l'étranger.

La mission de Giuliani Partners, selon le site web de l'entreprise, est d'offrir aux entreprises, aux particuliers et aux gouvernements une plateforme complète de services de sécurité, d'enquête et de gestion de crise .

Les deux quotidiens font état de multiples ébauches d'entente rédigées entre février et avril, dont certaines prévoient l'implication des avocats Victoria Toensing et Joe diGenova, des alliés de M. Trump, les unes de concert avec M. Giuliani, et les autres sans lui.

Rudy Giuliani a identifié à de nombreuses reprises M. Loutsenko comme l'un des responsables ukrainiens lui ayant procuré, à la même époque, des renseignements incriminant Joe Biden, adversaire potentiel de Donald Trump lors de la présidentielle de 2020.

Aucune des ententes n'a ultimement abouti, mais les discussions entourant les mandats de représentation ont été suffisamment sérieuses pour que des ébauches de contrats prévoient une rémunération totalisant des centaines de milliers de dollars.

Sans l'identifier, M. Giuliani a déclaré au New York Times avoir refusé de représenter un responsable ukrainien qui l'avait approché, mais avoir considéré de représenter le gouvernement ukrainien avant de rejeter cette possibilité.

Plusieurs ébauches d'ententes

Certaines des ébauches de contrat dont ont fait état le New York Times et le Washington Post mentionnaient Iouri Loutsenko. Photo : Reuters / Valentyn Ogirenko

Selon les deux médias, une première ébauche mentionnant Iouri Loutsenko, datée de février, prévoyait un paiement de 200 000 $ à l'entreprise de Rudy Giuliani.

Une autre, qui identifiait cette fois le ministère de la Justice comme client et prévoyait le versement de 300 000 $ à Giuliani Partners, portait même la signature de M. Giuliani ainsi que l'en-tête de son entreprise, précise le New York Times.

Une version ultérieure évoquait un paiement de 300 000 $ à l'entreprise de M. Giuliani qui émanerait du bureau du procureur Loutsenko.

Un autre document qui, lui, ne semble pas mentionner pas M. Giuliani, rédigé en avril, vraisemblablement avant l'élection du président ukrainien, Volodymyr Zelensky, prévoyait d'aider les autorités ukrainiennes à rencontrer des responsables américains pour discuter entre autres de l' ingérence ukrainienne dans les élections américaines de 2016 .

Enfin, une autre ébauche datant d'avril nommait plutôt comme client le prédécesseur de M. Loutsenko, Viktor Chokine. Ce dernier a déjà collaboré aux démarches de M. Giuliani, affirmant que Joe Biden avait tenté d'obtenir son départ parce qu'il enquêtait sur la société gazière Burisma, une entreprise ayant des liens d'affaires avec le fils de l'ex-vice-président américain, Hunter Biden.

De 2014 à 2019, celui-ci a siégé au conseil d'administration de Burisma, dont le propriétaire a un temps fait l'objet d'une enquête pour corruption. Selon les épreuves de faits de plusieurs médias américains, il n'a cependant jamais été visé personnellement par l'enquête, qui était par ailleurs en suspens.

En 2015, M. Biden, alors responsable de l’administration Obama dans le dossier ukrainien, a effectivement plaidé pour le limogeage de Viktor Chokine, mais ses appels s'inscrivaient dans un effort coordonné avec l'Union européenne, le Fonds monétaire international (FMI) et des militants ukrainiens anticorruption, qui accusaient le procureur de corruption.

En soirée, M. Giuliani a vigoureusement nié les affirmations du New York Times et du Washington Post. Je n'ai PAS recherché d'opportunités d'affaires en Ukraine , a-t-il affirmé sur Twitter.

NYT et WAPO essayent de détruire ma crédibilité parce que je connais leurs mensonges pour couvrir [Joe] Biden. Rudy Giuliani

Lors des auditions publiques liées à l'enquête en destitution ciblant Donald Trump, l'avocat des républicains, Steve Castor, avait lui aussi évoqué des liens d'affaires de Rudy Giuliani en Ukraine.

Ce dernier a déjà affirmé ne pas avoir d'intérêts d'affaires dans ce pays.

La croisade de Giuliani en Ukraine

Des employés du département d'État témoignant dans l'enquête publique en destitution ont associé Rudy Giuliani à une campagne de dénigrement dont a fait les frais l'ex-ambassadrice américaine en Ukraine, Marie Yovanovitch. Photo : La Presse canadienne / Andrew Harnik/AP

Au cours des dernières semaines, des diplomates ayant comparu devant le Comité du renseignement de la Chambre des représentants, ont décrit M. Giuliani comme le maître d’œuvre d'une campagne menée en coulisses pour convaincre les autorités ukrainiennes de mener des enquêtes qui auraient pour effet de bénéficier au président républicain.

Celles-ci visaient à enquêter sur le rôle de l’Ukraine dans la campagne présidentielle américaine de 2016 – même si le département de la Justice et les services de renseignement américains ont plutôt montré Moscou du doigt – ainsi que sur les Biden.

M. Giuliani a lui-même abondamment fait état de ses démarches dans les médias.

Au cours de son appel avec le président Zelensky, le 25 juillet dernier, Donald Trump a lui-même évoqué ces enquêtes, indiquant à son interlocuteur qu'il demanderait à son avocat personnel, ainsi qu'au procureur général William Barr, de le contacter à ce sujet.

Dans les derniers mois, M. Loutsenko, qui a été relevé de ses fonctions en août, a admis dans des médias américains avoir rencontré M. Giuliani à son bureau de New York, en janvier, puis à Varsovie, en février, pour discuter notamment des Biden, de la présidentielle de 2016 et de Marie Yovanovitch, alors ambassadrice des États-Unis à Moscou.

Lors de sa comparution publique dans l'enquête en destitution, Mme Yovanovitch a décrit une campagne de dénigrement qui a selon elle conduit à son rappel prématuré de Kiev, en mai dernier, et qui aurait été menée par M. Giuliani et M. Loutsenko. Son témoignage a été corroboré par plusieurs témoins.

En mars, M. Loutsenko, jugé par Mme Yovanovitch trop peu actif dans les efforts de lutte anticorruption, a sous-entendu lors d'une entrevue avec un commentateur conservateur américain qu'elle était elle-même corrompue, ce qui avait donné des munitions à Rudy Giuliani. Iouri Loutsenko est depuis revenu sur ses propos, affirmant avoir été mal cité.

Giuliani, dans la mire des procureurs de New York?

Lev Parnas (à gauche) et Igor Fruman ont été arrêtés le 10 octobre alors qu'ils tentaient de fuir le pays, selon les procureurs de New York. Photo : Associated Press

Selon des articles du Washington Post et du New York Times publiés récemment, les procureurs de New York enquêtent sur les liens d'affaires qu'auraient Rudy Giuliani ainsi que ses partenaires Lev Parnas et Igor Fruman en Ukraine afin de déterminer, notamment, s'ils ont omis de s'enregistrer comme lobbyistes agissant pour le compte d'acteurs étrangers.

Les procureurs new-yorkais tenteraient entre autres de déterminer s'ils ont agi pour des intérêts ukrainiens dans leurs efforts pour obtenir le départ de l'ambassadrice Yovanovitch.

Le mois dernier, Parnas et Fruman ont été accusés par la justice américaine de violations à la loi sur le financement électoral. Ils sont notamment accusés d'avoir contribué à la campagne d'un élu fédéral américain pour obtenir le départ de l’ambassadrice Yovanovitch, agissant notamment dans l'intérêt d'un responsable ukrainien non identifié. Des médias américains ont indiqué qu'il s'agissait de l'ex-procureur Loutsenko.

Aucune accusation n'a été portée contre M. Giuliani dans cette affaire.

Ses partenaires d'affaires ont plaidé non coupables.

Les deux hommes, nés dans l'ex-URSS, ont collaboré aux démarches de Rudy Giuliani pour convaincre les autorités ukrainiennes d'ouvrir des enquêtes favorables au président Trump. L'avocat de Lev Parnas martèle depuis plusieurs jours que son client est prêt à collaborer à l'enquête en destitution.

M. Giuliani assure que ses démarches dans le dossier ukrainien ont été menées au nom de Donald Trump et non pour le compte d'Ukrainiens. Il a par ailleurs déjà affirmé travailler pour le président Trump gratuitement.