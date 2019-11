Martin Ferron nommé nouveau préfet de la MRC de la Vallée-de-l’Or

Les membres du conseil des maires ont choisi le maire de Malartic, Martin Ferron à titre de préfet de la MRC de la Vallée-de-l’Or (MRCVO) et ce, pour une période de deux ans.

Martin Ferron, maire de Malartic et nouveau préfet de la MRC de la Vallée-de-l'Or. Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

Il succède ainsi au maire de Val-d’Or, Pierre Corbeil, qui conclut son deuxième mandat à la tête de la MRCVOMRC de la Vallée-de-l’Or .

J’ai eu vraiment l’impression que le conseil des maires de la MRCVO est très proactif, va en avant de la parade et parfois tire la parade , a déclaré Pierre Corbeil, qui a tenu à souligner le travail qui a été accompli par ses collègues et lui au courant des dernières années.

Son départ concorde aussi avec le départ à la retraite imminente du directeur général de la MRCVOMRC de la Vallée-de-l’Or , Louis Bourget, qui sera remplacé sous peu par Christian Riopel.

De gauche à droite: le directeur général de la MRCVO, Louis Bourget, Martin Ferron, maire de Malartic et nouveau préfet de la MRCVO, Réjean Guay, maire de la municipalité de Rivière-Héva, et Christian Riopel, prochain directeur général de la MRCVO. Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

Je compare toujours la vie à une course à relais, avec des obstacles bien entendu. J’ai pris le témoin et là, je le passe. Pierre Corbeil, préfet de la MRCVO

Martin Ferron, maire de Malartic depuis 2013, affirme s’inscrire en continuité avec le préfet sortant.

On a de beaux mandats à réaliser, dont celui de la plateforme du compostage, a-t-il expliqué. C’est vraiment beaucoup d’investissement et on doit réussir cette étape importante.

Le conseil des maires de la MRC de la Vallée-de-l'Or Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

La MRCVOMRC de la Vallée-de-l’Or planche également sur la mise en place d’un service d’évaluation municipale en 2020, ce qui permettra aux municipalités membres de faire des économies.