Nombreux joueurs autonomes pour les Roughriders : l’hiver chargé de Jeremy O’Day

Au total, 33 footballeurs qui ont vécu l’élimination crève-coeur en finale de l’Ouest du 17 novembre dernier seront admissibles au statut de joueur autonome en février prochain, lorsque le marché des agents libres de la Ligue canadienne de football (LCF) prendra son envol.

Conscient qu’il n’aura pas le temps de chômer cet hiver, le directeur général Jeremy O’Day voit cela comme un important défi à relever, et ce, moins d’un an après son embauche. Il a réglé un premier dossier mercredi matin en ayant convaincu le demi défensif Loucheiz Purifoy d’apposer son nom au bas d’un contrat de deux saisons avec le Vert et Blanc.

Loucheiz Purifoy (à gauche) célèbre son touché marqué sur un retour de botté d'envoi de 87 verges le 27 juillet dernier contre les Lions de la Colombie-Britannique. Photo : La Presse canadienne / DARRYL DYCK

Refusant de voir cela comme une montagne, il se dit heureux de pouvoir compter sur quelques ténors dans son échiquier offensif, dont le chef d’orchestre Cody Fajardo. Il n’en demeure pas moins que les contrats de plusieurs joueurs partants devront être renouvelés, dont les quatre receveurs, les trois secondeurs et le quatuor de la ligne défensive.

Si je me laissais atteindre par tout cela, je ne serais pas l’homme de la situation Jeremy O'Day

« Depuis notre élimination, nous sommes en mode d'évaluation. Je passe beaucoup de temps avec l'entraîneur-chef Craig Dickenson pour évaluer tous nos joueurs, position par position, en plus de regarder ceux qui deviendront disponibles ailleurs dans la LCF. »

Loin de lui l'idée de faire de l'âgisme. Jeremy O'Day avoue que l'âge est un facteur qu'il évalue, surtout quand il est question d'un joueur aux exigences salariales élevées. Il faut surtout évaluer l'apport d'un joueur et son salaire , a-t-il précisé, sachant qu'il devra faire l'exercice lorsqu'il se penchera sur l'avenir au sein de son organisation de Charleston Hughes, de Solomon Elimimian et d'Emmanuel Arceneaux, respectivement âgés de 35, 33 et 32 ans.

Des départs vers la NFL?

Le demi défensif Nick Marshall a effectué deux touchés à la suite d'une interception lors de la saison 2018. Photo : La Presse canadienne / Mark Taylor

Chaque année, des dizaines de joueurs de la LCFLigue canadienne de football tentent leur chance au niveau supérieur, la NFL. Du côté des Riders, les noms de quatre prétendants qui pourraient intéresser les recruteurs de la meilleure ligue de ballon ovale au monde reviennent souvent. Il s'agit du receveur Shaq Evans, du demi défensif Nick Marshall ainsi que des secondeurs Derrick Moncrief et Cameron Judge.

Chose certaine, le sort de ces quatre joueurs ne semble pas nuire au sommeil de Jeremy O'Day. C'est encore [une situation] très embryonnaire. Je ne pense pas que nous pouvons prédire [qui pourrait faire le saut dans la NFL] alors que leur saison n'est pas encore terminée.

Qu'arrivera-t-il avec Patrick Lavoie?

Dans les minutes qui ont suivi l'élimination des siens, le receveur et centre arrière Patrick Lavoie avait avoué à Radio-Canada qu'il allait sérieusement réfléchir à l'idée d'accrocher ses crampons, bien qu'il lui reste une autre année au contrat qui le lie avec le Vert et Blanc.

Patrick Lavoie n'a pa joué un seul match cette saison à cause d'une blessure au dos. Photo : Radio-Canada

De son côté, Jeremy O'Day mentionne qu'il va laisser l'athlète de 32 ans qui n'a joué qu'un seul match cette saison en raison d'une blessure au dos réfléchir, mais ne cache pas qu'il aimerait bien compter sur lui. Honnêtement, il a travaillé très fort pour revenir au jeu en séries. C'est un guerrier. S'il ne revient pas comme joueur, Craig Dickenson m'a répété plusieurs fois qu'il aimerait compter sur l'expertise et l'expérience de Patrick [Lavoie] comme entraîneur.