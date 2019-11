Twitter supprimera bientôt les comptes inactifs

Si vous ne publiez rien sur le réseau social, ne vous inquiétez pas : gazouiller ou aimer des publications n’est pas nécessaire pour qu'un compte soit considéré comme actif. Il suffit d'y avoir ouvert une session au moins une fois depuis le 12 juin.

Twitter a commencé à aviser les propriétaires des comptes visés par courriel. L’initiative s’inscrit dans son effort de présenter de l’information plus fidèle et plus crédible , a déclaré le réseau social à plusieurs médias spécialisés, sans donner plus de détails.

Il existe depuis longtemps une politique relative aux comptes inactifs sur Twitter, mais elle ne semble pas encore avoir été appliquée. Elle encourage les utilisateurs et utilisatrices à se connecter au minimum tous les 6 mois , sans quoi des comptes peuvent être définitivement supprimés en raison de leur inactivité prolongée .

Le ménage des comptes inactifs ne se fera pas d’un seul coup. Il s’étalera plutôt sur quelques mois, selon le site spécialisé TechCrunch.

C’est d’ailleurs un geste qui pourrait libérer des pseudonymes convoités sur la plateforme. Gardez donc l’œil ouvert dès le 12 décembre si vous voulez changer le vôtre.