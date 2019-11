Les dossiers médicaux fusionnés d'ici trois ans au Québec

Dans le réseau, le nouvel outil est appelé « IPO », un acronyme qui signifie « index patient organisationnel ». Les établissements de santé de la province, tels que les centres intégrés de santé et services sociaux (CISSS et CIUSSS), devraient tous avoir fini de le mettre en place d'ici trois ans.

De l'aveu même de Luc Bouchard, le sous-ministre associé au ministère de la Santé et des Services sociaux, l'opération est complexe .

Jusqu'en 2015, le Québec comptait 182 établissements de santé qui fonctionnaient avec des « index patients locaux » (IPL). La réforme Barrette a réduit le nombre d'établissements à seulement 34, mais les IPL des patients n'ont jamais été fusionnés.

Comme patient, avant, j'avais un numéro de dossier dans un CLSC, j'avais un numéro de dossier dans un centre de réadaptation, j'avais un numéro de dossier dans un établissement de santé, dans un hôpital A, un hôpital B , dit M. Bouchard.

On aurait pu laisser ça comme ça, mais maintenant, avec la fusion, lorsque je me présente comme patient, on veut s'assurer que mon numéro de dossier de chacun de ces établissements-là est connu de façon unique.

Luc Bouchard, sous-ministre associé à la direction générale des technologies de l'information du MSSS