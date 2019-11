Le ministère des Transports sommé d'agir pour contrer des inondations sur la route 138

Depuis 2005, ces tronçons sont régulièrement impraticables en raison des marées qui viennent les inonder. Ce problème, qui s'accentue depuis quelques années, prive les résidents d'un accès à ce que la Municipalité considère comme un service essentiel, explique l’administratrice de la Municipalité de la Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, Darlene Rowsell Roberts.

Il y a un impact sur l’accès aux services essentiels. C’est de la sécurité publique. Darlene Rowsell Roberts, administratrice de la Municipalité de la Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent

Lors des épisodes de fermeture de la route, aucun agent ne peut se rendre au port afin d'y accueillir le navire Bella Desgagnés, qui est le seul navire de ravitaillement pour la communauté.

Deux tronçons de la route 138 sont parfois inaccessibles lorsque la marée monte. Photo : Ministère des Transports

Changements climatiques en cause

Le réchauffement climatique serait la cause de ce problème d'inondation de la route, pense Darlene Rowsell Roberts. Il y a plus de vents problématiques, des tempêtes plus importantes, la mer est plus haute. Ça a un impact majeur sur la 138 près de Tête-à-la-Baleine , affirme l’administratrice.

Un plan à venir

Le ministère des Transports confirme connaître le problème et présentera un plan au comité local municipal le 4 décembre. La conseillère en communication du ministère des Transports, Sarah Gaudreault indique que cette rencontre servira à présenter les différentes étapes du projet. On a la réalisation des plans et devis. On a certaines autorisations environnementales à obtenir. Donc on estime que les travaux devraient se faire sur deux étés. C'est-à-dire aux étés 2022 et 2023 , précise-t-elle.

