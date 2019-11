La Nation crie se dotera de dizaines de nouvelles infrastructures en santé d'ici 2025

La rareté de la main d’œuvre et les délais administratifs sont toutefois des enjeux majeurs alors que ces projets créeront des centaines de nouveaux postes.

Parmi les projets : Construction d’un nouvel hôpital régional qui offrira tous les services que l’on retrouve à l’hôpital de Val-d’Or Un centre de toxicomanie

Un centre de naissance

Plusieurs centres spécialisés en déficience intellectuelle et pour les personnes atteintes de handicaps physiques

Le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James souhaite acquérir ces infrastructures d’ici 2025 pour améliorer les services de santé promulgués sur le territoire.

Le directeur général du Conseil crie de la santé et des services sociaux de la Baie-James, Daniel St-Amour, a fait la présentation de l’ambitieux projet lors de la Journée maillage organisée par le Secrétariat aux alliances économiques qui se tenait mercredi à Val-d’Or.

Daniel St-Amour, directeur général du Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie James. Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

On envoie 18 000 visites à Montréal et à Val-d’Or, par année, souligne M. St-Amour. Le but, c’est de réduire d’une façon significative le nombre de gens qui doivent aller dans le sud pour avoir des soins.

Le conseil souhaite également mieux intégrer la médecine traditionnelle dans l’offre de soins, ce qui pourrait nécessiter, selon M. St-Amour, un ajustement législatif.

Comme vous savez, dans le reste du Québec, il y a des problèmes d’infirmières, des problèmes de préposés. On a tous les mêmes problèmes, mais dans le Nord, c’est fois deux. Le directeur général du Conseil crie de la santé et des services sociaux de la Baie-James, Daniel St-Amour

Besoin de partenariats

M. St-Amour a déclaré devant les centaines de participants à la Journée maillage qu’il faudrait développer des partenariats pour éviter que ces nouveaux projets nuisent aux entreprises du sud du Québec. Il estime qu’il faudra recruter 850 nouveaux travailleurs pour pourvoir les postes créés.

Le problème, c’est qu’on est en compétition avec le reste du Québec pour les ressources humaines , admet M. St-Amour.

Deux stratégies sont mises en place actuellement par le conseil, dont la formation de davantage d’étudiants cris et l’amélioration du taux de roulement. On a un taux de roulement d’à peu près deux ans par employé. Il y a plusieurs employés qui viennent du sud, on regarde à essayer d’augmenter le taux de roulement aux cinq ans , explique-t-il.

Cet ambitieux projet pourrait intéresser des entreprises de l’Abitibi-Témiscamingue dans le domaine de la construction. M. St-Amour estime que pour respecter les échéanciers, des changements dans la manière qu’on gère les contrats sont nécessaires.