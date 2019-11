Les calendriers de l'avent font aussi plaisir aux adultes

Certains experts décrivent le concept comme étant un fantasme de marketing, puisqu'il exploite la joie de dépenser pendant la période des Fêtes tout en mettant un large éventail d'échantillons entre les mains des consommateurs.

C’est comme un petit cadeau chaque jour , reconnaît Rebecca Doucette, en regardant le calendrier de thé qu'elle s'est procuré à Vancouver. En tant qu'adulte, vous n'en avez pas beaucoup.

Le calendrier de l'avent traditionnel remonte aux années 1800. L’avènement fait référence aux quatre dimanches précédant Noël et aurait commencé par des comptes à rebours écrits à la craie par les enfants. Photo : Radio-Canada / Maggie MacPherson

Ces calendriers sont aujourd'hui remplis de produits de beauté, d'huiles essentielles, de thés spécialisés, de jujubes véganes, de fromages artisanaux, de cannabis, de parfums, de jouets sexuels, d'histoires courtes, de gâteries pour chiens, et même de poutine. L'alcool est une variante courante, avec de nombreux calendriers remplis de vin, de whisky ou de bière artisanale.

Et les prix peuvent atteindre des sommets. En octobre, le joaillier Tiffany and Co. a proposé à la vente un calendrier de l'avent au prix de 112 000 $ US.

Les experts en marketing disent que les calendriers moins chers sont aussi bien une aubaine pour le consommateur que pour le détaillant. Pour l'acheteur, ils constituent un moyen de se gâter soi-même ou de goûter à une variété de nouveaux produits.

Les calendriers sont rarement réutilisables et contiennent souvent des emballages à usage unique qui génèrent une grande quantité de déchets. Photo : Coast to Coast Medicinals

On ne peut pas vraiment essayer plus de deux parfums à la fois dans un magasin. Grâce à cela, on pourra les essayer au fil du temps et, peut-être, voir lequel on aime , explique Judy Zaichowsky, professeure de marketing à l'Université Simon-Fraser (SFU)

Les détaillants espèrent que la personne à qui on a offert un des ces calendriers trouvera au moins 1 des 24 produits digne d'achat, selon elle. C’est une occasion de présenter toute leur gamme de produits.

