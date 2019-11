L’Association médicale de T.-N.-L. qualifie la pénurie de médecins de « crise »

De plus, au cours de la prochaine décennie, l’embauche de 20 nouveaux médecins de famille par année sera nécessaire pour répondre aux besoins des patients. Ces chiffres n’incluent pas le recrutement pour remplacer les médecins qui prennent leur retraite ou qui quittent la province pour aller ailleurs.

L’association médicale dévoile ces chiffres peu réjouissants dans un rapport préparé par David Peachey, un médecin et consultant néo-écossais qui a déjà effectué des analyses similaires dans d'autres provinces et territoires.

C’est indéniable qu’il y a des ressources déficientes pour les soins de premières lignes. Les problèmes sont plus réels et plus sévères, d'après moi, qu'ailleurs au Canada. Dr David Peachey, médecin et consultant, Health Intelligence Inc

Parfois, les patients n’ont pas accès aux soins quand ils en ont besoin. Parfois, ils doivent attendre plus longtemps pour en avoir accès, ou ils sont mis sur une liste d’attente. Parfois, ils ne reçoivent aucun soin et doivent aller à l’hôpital plus tard, en conséquence , explique-t-il.

Des problèmes urgents

Le rapport du Dr Peachey dresse une liste de facteurs contribuant à la situation peu enviable du système de santé terre-neuvien.

Le nombre élevé de petites communautés écartées à Terre-Neuve-et-Labrador rend très complexe la prestation des services. La population de la province semble s’être stabilisée autour de 520 000 personnes, mais elle vieillit rapidement. L’analyse du Dr Peachey indique que d'ici 2029, ces changements démographiques auront un impact égal à l’ajout de 72 000 patients.

La présidente de l'association médicale, Charlene Fitzgerald, rappelle également que les médecins à Terre-Neuve-et-Labrador vieillissent eux aussi. Déjà, environ 20 % des médecins de famille ont plus que 60 ans.

Charlene Fitzgerald, présidente de l'Association médicale de Terre-Neuve-et-Labrador Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Pour améliorer la situation, le Dr Peachey soutient que le gouvernement provincial doit assurer la transition du système de santé vers un modèle de soins en équipe, où les infirmiers praticiens effectuent plus de tâches. Il insiste aussi sur le fait que la province doit retenir plus d’élèves à la faculté de médecine l’Université Memorial.

La Dre Fitzgerald indique que son association a déjà suggéré plusieurs mesures à la province et à l’université pour assurer que les diplômés restent dans la province, y compris des primes à la signature et des possibilités de mentorat.

L'association médicale assure que le rapport a été envoyée au gouvernement mardi matin.

Mais une porte-parole pour le ministre provincial de la Santé, John Haggie, indique que M. Haggie n’a pas encore reçu cette copie du rapport complet. Elle affirme pourtant que le ministre s’engage à travailler avec l’association médicale pour améliorer l’accès aux services de santé.

M. Haggie ne sera pas disponible aux médias avant lundi, a-t-elle précisé.

Des cibles difficiles à atteindre

L’association médicale indique qu'elle avait demandé à la province à plusieurs reprises d'effectuer une analyse sur les besoins de recrutement à Terre-Neuve-et-Labrador.

On s’est rendu compte que sans avoir examiné nos besoins, on n’est pas capable de se fixer des objectifs. [La province] n’avait pas pris des démarches, donc on a décidé de le faire nous-mêmes , explique le directeur général de l’association médicale, Robert Thompson.

M. Thompson reconnait que les cibles établies par le Dr Peachey sont ambitieuses et seront difficiles à atteindre. Mais il rappelle que nos membres nous disent que c’est une crise. Ils reçoivent parfois 30 appels par jours des gens cherchant un médecin .

Robert Thompson, directeur général de l'Association médicale de Terre-Neuve-et-Labrador Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

En utilisant les données de l’association médicale et de la province, Dr Peachey a découvert que l’équivalent de seulement 431 médecins de famille à temps plein travaillent actuellement dans la province. Au total, il a compté 629 médecins de famille à Terre-Neuve-et-Labrador, mais grand nombre d’entre eux travaillent aussi aux urgences ou sur des projets de recherche.

Un sondage commandé par l’association médicale et dévoilé en septembre indiquait qu’environ une personne sur cinq à Terre-Neuve-et-Labrador n’a pas accès à un médecin de famille.