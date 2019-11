Des règles plus sévères pour les récidivistes de l'alcool au volant

Le gouvernement du Québec veut lancer un message clair aux automobilistes et resserre les règles en matière d'alcool au volant. Les personnes trouvées coupables d'une deuxième infraction se verront imposer un antidémarreur éthylométrique à vie dans leur véhicule.

Le Sherbrookois Robert Legault, impliqué bénévolement dans plusieurs événements sportifs, a été condamné pour conduite avec les facultés affaiblies par l'alcool en 2007 et en 2015.

Il a dû purger 30 jours de prison les samedis et les dimanches, en plus de perdre son permis pour deux ans et il s'est vu imposer un antidémarreur éthylométrique pour trois ans par la suite.

J'ai éprouvé un sentiment de honte, j'ai perdu un très bon emploi de livreur et je savais que je perdais ma liberté personnelle et professionnelle. Ces deux condamnations m'ont coûté entre 15 000$ et 20 000$ en frais de toutes sortes. Robert Legault

Robert Legault veut sensibiliser les citoyens à adopter une conduite responsable après les soirées bien arrosées en utilisant les différents services de raccompagnement.

L’avocat criminaliste Jean-Guillaume Blanchette précise que dans le district judiciaire de Saint-François, on retrouve tous les jours au tribunal des personnes accusées de conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool.

Pour une première offense, les amendes varient entre 1000$ et 2000$, le permis de conduire est suspendu pour un an et l'antidémarreur éthylométrique doit être installé dans l'automobile pendant l'année suivante.

Selon Me Blanchette, c’est un crime qui est commis par monsieur et madame Tout-le-Monde, et ce dans toutes les tranches d’âge.