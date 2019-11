Début de saison à Whistler : d'autres stations de ski préparent également leur ouverture

La saison de ski commence à Whistler, et, dans les prochains jours, dans des stations de ski près de Vancouver, malgré des conditions météo défavorables.

Un mois de novembre inhabituel

La hausse de la température et le manque de précipitations au mois de novembre sont les causes du manque de neige naturelle, estime le météorologue d'Environnement et Changement climatique Canada Armel Castellan.

Ce dernier affirme que, pour l’instant, le mois de novembre est plus chaud que la norme, une moyenne de 6,8 degrés Celsius a été enregistrée ce mois-ci à Vancouver, alors que, normalement, elle est de 6,3 degrés Celsius.

Une autre des causes est le fait que la région n'a reçu que la moitié des précipitations normales.

Novembre [...] devrait être le mois le plus pluvieux de l’année. Donc, à Vancouver, par exemple, on devrait voir 190 millimètres, et cette année, on a juste 77 millimètres de pluie qui sont tombés , explique Armel Castellan.

Selon lui, la recette gagnante pour obtenir de la neige est le froid et l’humidité. Un des ingrédients étant déjà présent, soit le froid, il manque seulement le facteur humidité pour qu’il y ait une tempête de neige.

Pour l’instant, on ne peut pas dire en termes concrets s’il y aura une tempête de neige dimanche soir ou lundi. On a déjà des indices, un peu, mais pas assez pour dire qu’on s’attend à une date critique , ajoute Armel Castellan.

Whistler Blackcomb ouvre ses portes

La station de ski n’a pas reçu de neige depuis 48 heures. Elle sera donc obligée de créer de la neige artificielle. Vu ces conditions de début de saison, certaines zones seulement seront ouvertes  (Nouvelle fenêtre) .

À la fin du mois de novembre, l’an dernier, Whistler avait déjà eu de la neige jusqu’en basse altitude. Un phénomène qui n’a pas encore été observé cette année, d’après le météorologue.

Les stations de ski en action

Dans les stations de ski près de Vancouver, on ne se décourage pas.

Avec leurs infrastructures, les stations de ski sont capables d’apporter l’ingrédient humidité pour créer de la neige. Le froid des derniers jours leur a permis de créer de la neige avec leurs canons.

C’est le cas du centre de glisse Cypress Mountain.

On essaye de pousser au maximum pour pouvoir ouvrir le plus rapidement possible. Mélanie Simon, superviseure du service client, Cypress Mountain

Pour la station de ski, il n’y a rien d’alarmant. Elle prévoit ouvrir  (Nouvelle fenêtre) début décembre. L’année dernière, elle l'avait fait le 2 décembre.

La station de ski Cypress Mountain crée de la neige articielle avec ses 46 canons à neige pour ouvrir le plus rapidement possible. Photo : Cypress Mountain

Mélanie Simon est confiante : On a regardé les prévisions météo pour la neige, et le mois de décembre a l’air vraiment bon.

Elle encourage même les skieurs et les planchistes à préparer leur équipement, car la saison commencera très bientôt.

Les stations Grouse Mountain  (Nouvelle fenêtre) et Mont Seymour  (Nouvelle fenêtre) devraient ouvrir au début du mois de décembre ou, au plus tard, à la mi-décembre.

Impact sur les consommateurs

L’arrivée tardive de la neige ne semble pas avoir d'impact sur les ventes de la boutique d’équipement sportif Comor Sports. Il semblerait qu’un début de saison tardif soit une tendance depuis quelques années.

Le gérant du Comor Sports, Brian Michals, est confiant pour l'achalandage de son magasin. Nous avons beaucoup de facteurs qui jouent en notre faveur en ce moment. Nous avons le Vendredi fou, c’est le mois de décembre et c’est la fête de Noël qui arrivent. Nous avons un peu de froid et de la neige en route.

Les ventes du Vendredi fou sont déjà commencées et attirent de nombreux skieurs et planchistes à Comor Sports. Photo : Radio-Canada / Claudia Cantin

Le gérant observe une tendance chez sa clientèle, malgré l’engouement pour Whistler : l’intérêt pour les plus petites montagnes augmente, notamment en raison du prix des billets de remonte-pente de ce grand centre de glisse.

C’est le cas de Troy Erickson, client de la boutique et planchiste depuis 20 ans. Ma passe de saison coûtait environ 1400 $ par an. Maintenant, c’est environ 500 $ pour trois jours. C’est inaccessible pour la moyenne des gens , dit-il.

Selon Stephanie Salim, cliente de la boutique et planchiste, Whistler est un incontournable et elle y sera cette fin de semaine.

Colin Clark, assistant-gérant de Comor Sports, témoigne que la montagne la plus populaire est Whistler. Cependant, les montagnes locales, comme Cypress Mountain, Grouse Mountain et le Mont Seymour, ont aussi la côte, car elles sont pratiques et pas trop éloignées pour qu'on puisse y aller après le travail.

Les skieurs et les planchistes sont invités à surveiller sur les sites web des différentes montagnes, leurs conditions de ski et leur date d'ouverture.