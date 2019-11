L'exploitant de la Bourse de Toronto a affirmé mercredi avoir récemment pris connaissance d'allégations portées contre M. Eccleston, qui remontent à avant son arrivée chez TMX.

Selon un article publié par le site Internet américain Business Insider, M. Eccleston fait face à des allégations d'inconduite sexuelle impliquant des employées au cours de son mandat de cadre supérieur chez Bloomberg.

Le Groupe TMX n'a fait aucun commentaire sur les allégations en question, mais a précisé qu'il les prenait « au sérieux ».

M. Eccleston a informé le conseil d'administration de TMX qu'il soutenait sa démarche, a précisé l'entreprise.

TMX s'abstiendra de tout autre commentaire pour le moment , peut-on lire dans un communiqué du Groupe.

Lou Eccleston dirige le Groupe TMX depuis 2014.

Il avait travaillé auparavant pour Bloomberg LP, durant 14 ans, en plus d'occuper différents postes en finances pour des entreprises comme S&P Capital IQ et Thomson Financial.