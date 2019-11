Il est plus difficile de trouver un emploi en Alberta, mais voici quelques conseils

S'il est plus difficile qu'auparavant de trouver du travail en Alberta, il y a tout de même des gestes qui peuvent aider les chercheurs d'emploi.

Selon Statistique Canada, la province compte environ 170 000 chômeurs.

Depuis 2014, environ 53 200 postes ont été supprimés dans les domaines pétroliers et gaziers autrefois très lucratifs. Ce qui est certain, c’est que toutes ces personnes ne retourneront pas travailler dans le secteur du pétrole et du gaz , affirme l’analyste indépendante Cheryl Knight.

Elle croit que les emplois qui existent se trouvent davantage dans les industries connexes au pétrole et au gaz ou dans de nouveaux secteurs : Il y a les technologies propres, qui misent sur une réduction des émissions de méthane, le captage du carbone, mais il y a aussi du travail dans le démantèlement de plus vieilles infrastructures.

Conseils pour chercheurs d’emploi

Une spécialiste du recrutement dit qu’il est temps de mettre à jour le curriculum vitae si ce n’est pas déjà fait. Il faut sortir du vieux modèle, avec deux ou trois pages décrivant toutes vos responsabilités. Cela ne fonctionne pas , explique Sheila Musgrove, qui a fondé le groupe TAG Recruitment il y a 14 ans.

Quatre-vingts pour cent des curriculum vitae sont rejetés dans un délai de 11 secondes. Les responsables du recrutement les scannent rapidement. Sheila Musgrove, TAG Recruitment

Les recruteurs regardent le nom et le titre de l'entreprise, les dates de début et de fin du poste, l’éducation, dit-elle. Ils veulent savoir si vous avez bien fait votre travail. Assurez-vous de bien répertorier les succès clés dans votre curriculum vitae.

Remontez de 10 à 15 ans maximum en arrière. Gardez votre âge secret. Supprimez les dates d'obtention de votre diplôme d'études secondaires de votre CV et assurez-vous que votre courrier électronique ne mentionne pas votre année de naissance , ajoute Mme Musgrove.

Des laissés-pour-compte

Le plombier Kevin Sinclair de Lethbridge a été licencié la semaine dernière pour manque de travail. C'est mort là-bas. Il ne se passe pas beaucoup de choses , dit-il.

Alex Perl d'Edmonton partage son pessimisme, car il vient de perdre son contrat d'enseignement en études sociales : Je suis un nouvel enseignant, je ne travaille que depuis trois mois. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'avenir pour moi dans cette province.

Il dit qu’il quittera l'Alberta s’il le faut, même si ce n’est pas ce qu’il souhaite.

Je suis né et j'ai grandi en Alberta. Je ne veux pas partir, mais avec ses choix qu’il fait, le gouvernement actuel me pousse vers la sortie. Alex Perl, chômeur

Selon Sheila Musgrove, dans le cas d’Alex Perl, il serait utile de s’assurer que l’expérience antérieure, comme le bénévolat, est mise de l’avant. Combien d'heures par semaine avez-vous travaillé pendant vos études? Vous a-t-on demandé de former ou d'encadrer d'autres personnes? Mettez votre bénévolat en première page. Si vous avez fait des choses intéressantes, parlez-en , dit-elle.

Une renaissance

Andrew Rockwell a perdu son emploi du pétrole à Calgary, mais aujourd’hui il le voit de manière positive.

C'était une bénédiction déguisée , dit-il.

J'ai trouvé un nouveau départ dans une industrie technologique émergente, c’est un emploi intéressant et enrichissant. Je travaille plus pour moins d'argent, mais mon engagement et mon plaisir au travail ont considérablement augmenté. Cela peut être une malédiction d'être payé pour faire quelque chose que vous n'aimez pas.

Selon un économiste d'Edmonton, John Rose, la croissance de l’emploi se trouve dans les secteurs comme la santé, l’ingénierie et les sciences de l’environnement. Il existe même des pénuries de travailleurs dans les technologies de l'information et de l'intelligence artificielle.

Avec les informations de David Bell