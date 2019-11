Le Nord-Est de l’Ontario paralysé par la neige

Les mauvaises conditions météorologique ont causé une panne de courant qui force l'Aéroport du Grand Sudbury à fermer son aérogare jusqu'à jeudi matin. Les départs d'Air Canada et de Porter vers Toronto prévus ce soir vers sont annulés.

L’aéroport du Grand Sudbury recommande de vérifier l’état des vols avant de se déplacer.

La compagnie aérienne Porter avertit ses clients que des vols en partance de Timmins, Sault-Ste-Marie et Sudbury pourraient être retardés ou annulés en raison de la tempête et de la pluie verglaçante par endroit.

Conditions difficiles sur les routes

Les fermetures de route se multiplient dans le Nord-Est de l'Ontario en raison de la tempête hivernale qui s’abat sur la région. De 15 à 25 cm de neige sont attendus.

La route transcanadienne 17 est fermée entre Wawa et Batchawana Bay, au nord de Sault-Sainte-Marie en raison des conditions météorologiques, indique la police provinciale de l’Ontario (PPO).

Même chose pour la route 11 entre North Bay et l'intersection de la route 101 à Matheson, soit un tronçon d'environ 300 km.

Une voiture circule tant bien que mal lors de la troisième tempête hivernale du mois de novembre dans le nord-est de l'Ontario. Photo : Radio-Canada

Autres routes fermées : Route 101 entre Timmins et Wawa

Route 129 entre Chapleau et Thessalon

Route 144 entre Timmins et le Grand Sudbury

La route 17 a également été fermée entre Serpent River et Massey en raison d’un accident, mais a depuis été rouverte.

Un semi-remorque s’est mis en travers de la route 17 non loin de Spanish, forçant sa fermeture temporaire. Photo : Facebook / Terrie Pilon

Un accident a ralenti plus tôt la circulation entre Matheson et Ramore sur la route 11 et un camion de transport a dû être extirpé du fossé.

De nombreux autobus scolaires n’ont pas circulé dans le Nord-Est mercredi matin.

Les écoles demeurent toutefois ouvertes.

Plusieurs pannes de courant

Plus de 7000 clients d'Hydro One dans le Nord-Est de la province sont privés d’électricités. Il y aurait notamment près de 1600 clients sans courant à Capreol.

Plusieurs clients touchés de trouvent le long de la route 17 entre Sault-Sainte-Marie et Sudbury, dont 1022 à Thessalon.

Sudbury Hydro rapporte aussi de nombreuses pannes isolées, notamment dans le secteur de l'Université Laurentienne et de l'hôpital Horizon Santé Nord.

Le Père Noël a lui aussi succombé à la tempête hivernale qui s’abat sur le Nord-Est de l’Ontario. Photo : Radio-Canada

La tempête persiste

La tempête devrait se terminer en début de soirée pour les secteurs plus à l’ouest, tandis que pour les secteurs à l’est, on peut s’attendre à de la neige jusque autour de minuit, selon Environnement Canada.