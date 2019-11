L’Ontario autorise les trottinettes électriques sur les routes

À l'heure actuelle, les trottinettes électriques ne peuvent circuler en Ontario que sur les terrains privés.

Le projet pilote provincial, qui sera lancé le 1er janvier 2020, laisse le choix aux Villes de décider si elles acceptent ou non la présence des trottinettes dans leurs rues, parcs et sentiers.

Les conducteurs des trottinettes électriques devront être âgés d’au moins 16 ans et porter un casque, leur véhicule devra être équipé d’un avertisseur sonore et d’une lumière à l’avant et à l’arrière.

Le gouvernement de l’Ontario souligne que le Québec et l’Alberta ont aussi des projets pilotes pour l’implantation des trottinettes électriques.

Il s'agit d'une « nouvelle façon propre et écologique de se rendre d'un point A à un point B », fait valoir le gouvernement ontarien.

La ministre des Transports, Caroline Mulroney, affirme aussi que ce moyen de transport aura des retombées économiques positives pour la province. Le projet pilote de trottinettes électriques de l'Ontario aidera les entreprises à prendre de l'expansion, à enrichir les économies locales et à offrir aux gens plus d'options pour se déplacer en toute sécurité , dit-elle.

Nous avons hâte de travailler en partenariat avec les gouvernements de toute la province et de continuer à faire progresser nos objectifs communs en matière de transport , affirme Chris Schafer de l'entreprise Lime, une filiale de Google, qui offre déjà des trottinettes électriques en libre-service à Montréal.

Dangereuses?

De son côté, l'opposition néo-démocrate accuse le gouvernement Ford d'aller de l'avant avec ce projet pilote de cinq ans, après des consultations « précipitées ».

Le projet pilote du gouvernement Ford sur les trottinettes électriques préoccupe sérieusement les personnes ayant un handicap, qui s'inquiètent que ces trottinettes rendent les trottoirs plus bondés et dangereux , affirme le député du NPD Joel Harden.

Pour lui, le gouvernement devrait mener de véritables consultations publiques avant tout projet pilote.