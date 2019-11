Les médecins de la Nouvelle-Écosse acceptent un nouveau contrat

Au terme du contrat, les médecins spécialistes, en particulier, seront parmi les mieux payés au Canada atlantique.

L’entente collective favorise les médecins dans certaines spécialités pour combler l’écart entre leurs salaires et ceux de leurs collègues d’autres provinces, pour faciliter le recrutement et la rétention. Les secteurs ciblés sont les soins primaires, les soins d’urgence, la psychiatrie, l’obstétrique, la gynécologie et l’anesthésie.

[Ce] contrat est un pas vers la reconnaissance de la valeur des médecins de la Nouvelle-Écosse. Il contribuera à stabiliser les services les plus vitaux de notre système de santé pour que les patients aient accès aux soins dont ils ont besoin , a réagi le président de l’association des médecins, Le Dr Gary Ernest, par communiqué.

Divers avantages

Les médecins de famille obtiennent également dans l’entente, à titre de projet pilote, un nouveau modèle de rémunération mixte qui combinera salaires et paiements à l’acte. Ce modèle est déjà utilisé au Nouveau-Brunswick et connaît un certain succès.

L’entente collective prévoit aussi une transition plus harmonieuse lorsque les médecins partent à la retraite. Ils travailleront pendant un certain temps avec leurs remplaçants pour que ceux-ci soient mieux préparés à prendre la relève.

Les médecins qui servent de mentors à des étudiants en médecine qui font des stages dans des communautés recevront d’autre part une allocation. Le gouvernement promet également d’alléger la paperasse qui accompagne les remplacements temporaires de médecins en région.

La grogne des médecins

Les deux parties ont réussi à s’entendre après des mois de discussions laborieuses sur les conditions au sein du système de santé. Des médecins du Cap-Breton avaient même cessé d’offrir certains services le printemps dernier pour protester contre l’écart de salaires entre eux et des collègues d’autres régions.

Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse avait alors accordé des hausses annuelles de 51 000 $ aux médecins travaillant à 10 hôpitaux communautaires à travers la province.

La Nouvelle-Écosse fait face depuis plusieurs années à un manque de médecins. Ces derniers mois, des localités mal desservies ont ajouté leurs efforts à ceux de la régie provinciale de santé pour améliorer le recrutement et la rétention.

Le Dr Ernest affirme que le nouveau contrat de travail rendra la province plus attrayante pour des médecins de l’extérieur, sans pour autant régler tous les problèmes du système de santé.

Avec des renseignements de Michael Gorman, CBC