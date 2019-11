Des milliers de Vancouvérois sont privés d'électricité

Plus de 18 000 clients de BC Hydro sont sans électricité dans le Grand Vancouver en raison de vents qui ont atteint 90 km par heure.

Les rafales ont fait tomber des branches d'arbres, et des lignes électriques se retrouvent au sol, ce qui cause des pannes d'électricité sur l'ile Bowen, la côte Sunshine, North Vancouver et West Vancouver ainsi que dans la région de Tri-Cities.

Environ 750 personnes sont sans électricité à l'est de Sooke. À Saanich, une panne de courant à Gordon Head touche environ 350 usagers.

De nombreuses pannes touchaient des milliers de personnes mercredi dans le Grand Vancouver. Photo : Radio-Canada / GP Mendoza

Début tardif des classes

Une douzaine d’écoles primaires et secondaires de la région devraient par ailleurs ouvrir à 11 heures, en raison des pannes.

BC Hydro a envoyé des équipes dans plusieurs zones touchées, mais ne précise pas l'heure exacte à laquelle le courant sera rétabli. Ces réparations prennent malheureusement un certain temps , explique la porte-parole Tanya Fish.

Avec les informations de CBC