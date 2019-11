Le gouvernement tente de s'attaquer à l'intimidation dans les écoles

Stephen Lecce a indiqué en conférence de presse que la mort de Devan Bracci-Selvey, 14 ans, à Hamilton est un des événements qui ont incité le gouvernement à agir.

L'intimidation est partout. Le problème n'est pas l'engagement et la compassion des parents et des éducateurs. C'est un phénomène qui grandit à un tel rythme qu'il faut être plus agressif.

Stephen Lecce, ministre de l'Éducation de l'Ontario