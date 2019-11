De nouveaux équipements en électronique industrielle pour le Cégep de Baie-Comeau

La Fondation Alcoa octroie 55 000 $ au cégep de Baie-Comeau pour renouveler des équipements de Technologie de l'électronique industrielle. L'apport d'Alcoa s'inscrit dans un investissement total de 190 000 $, provenant de la Fondation Alcoa, du Cégep et d'autres partenaires, qui vise à fournir aux étudiants des appareils d'automatisation plus modernes.

Selon l'enseignant Denis Julien, qui est aussi coordonnateur du département d'Électronique industrielle au cégep de Baie-Comeau, ces équipements, semblables à ceux qu'utilisent les entreprises de la région, préparent mieux les étudiants à intégrer le marché du travail.

Ces nouveaux équipements-là, ça nous permet d'aller un peu plus loin dans la technologie, de relier ça en réseau et de pouvoir expérimenter les principes de contrôle de machines que l'on n'avait pas avant. Denis Julien, enseignant et coordonnateur du département d'Électronique industrielle

Alcoa ne fait pas que financer l'achat d'équipement. L'entreprise accueille régulièrement des étudiants du cégep de Baie-Comeau.

L'enseignant Denis Julien accompagnée de Thomas Chrétien, étudiant en troisième année en Mécanique industrielle Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

Thomas Chrétien, un finissant en électronique industrielle, a effectué un stage à l'aluminerie l'été dernier.

J'ai vraiment fait le tour de l'usine. J'ai tout vu. Et, souvent quand on allait sur des jobs, on pouvait faire un petit détour, de temps en temps, pour me montrer autre chose , raconte-t-il.

Une cinquantaine d'étudiants sont présentement inscrits en électronique industrielle à Baie-Comeau.

Le taux de placement des finissants est de 100 %. Selon le cégep, ces derniers ne sont pas assez nombreux pour combler les besoins des entreprises de la région.

D'après les informations de Marlène Joseph-Blais