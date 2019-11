La police de Gatineau sévit contre les taxis illégaux

Les agents ont ainsi remis des constats d’infraction à 14 conducteurs dans les secteurs de Hull et de Gatineau les soirs du 15 et 16 novembre et du 22 et 23 novembre.

Ces automobilistes écopent de 2500 $ d’amende, en plus de frais administratifs, pour ne pas détenir de permis de conduite approprié (de classe 4C) ni de permis de chauffeur de taxi.

Les policiers ont également intercepté trois conducteurs de taxis en bonne et due forme, mais qui étaient hors du territoire délimité par leur permis. Ils ont reçu un constat d’infraction allant de 125 $ à 375 $.

Neuf conducteurs de taxis détenant un permis en Ontario ont aussi reçu une amende pour la même raison.

Déroulement de l’opération

Le SPVG n’a pas donné de détails quant au déroulement de l’opération, puisque d’autres interventions similaires sont prévues prochainement et peut-être aussi plus tard dans l’année , a précisé l’agente East.

[On veut] garder un certain contrôle pour que les gens comprennent que pour opérer un taxi, il y a des règles à suivre et on doit se conformer à la loi. Andrée East, porte-parole, Service de police de la Ville de Gatineau

On a cependant expliqué que des agents en civil et en uniforme du SPVGService de police de la Ville de Gatineau et du CRQContrôle routier du Québec étaient présents entre 22 h 30 et 4 h du matin à proximité de bars et de restaurants des secteurs de Hull et de Gatineau.

Ils ont pu remarquer que des véhicules de particuliers, sans compagnie affichée ni lanternon sur le toit, maraudaient près de clients potentiels.

« Le phénomène commençait à nous inquiéter », dit le SPVG

La police de Gatineau s’est dite particulièrement préoccupée pour la sécurité des passagers.

Certains clients savent que ce n’est pas un taxi légal. D’autres sont en état d’ébriété et leur jugement peut être faussé , a souligné André East.

Elle a suggéré aux citoyens de vérifier si le véhicule dans lequel ils montent possède un compteur et affiche un permis de taxi valide. Elle a aussi conseillé de ne pas voyager seul, particulièrement aux femmes, et d’aviser une personne de confiance dès son arrivée à bon port.

On a des raisons de croire que des gens ont été victimes d’agressions sexuelles ou de voies de fait. On veut leur tendre la main. Andrée East, porte-parole, Service de police de la Ville de Gatineau

De l’information externe nous porte à croire qu’il pourrait y avoir des victimes , a même précisé l’agente East. Elle a invité d’ailleurs les personnes ayant été victimes ou pensant avoir été victimes d’une infraction criminelle à se rendre à un poste de police pour porter plainte, afin qu’il y ait une enquête.

De son côté, l’agente aux relations publiques du CRQContrôle routier du Québec , Marie-Josée Michaud, a rappelé que les taxis illégaux ne sont pas inspectés mécaniquement. De plus, les chauffeurs n’ont reçu aucune formation et sont difficilement retraçables, puisqu’ils ne font pas partie de la banque de données de la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ).

La police sensibilisée par un reportage

Par ailleurs, la porte-parole du SPVGService de police de la Ville de Gatineau a confirmé que le reportage de Radio-Canada en avril dernier avait mis en lumière l’ampleur de la problématique sur le territoire .

On n’avait pas reçu de plaintes, il n’y avait pas mesure de savoir que le problème était aussi grand , a ajouté Andrée East. Quand on voit un reportage comme ça, on ne peut pas rester indifférents. Ça nous a poussés à communiquer avec le Contrôle routier qui a une expertise à ce sujet.

L’agente East a cependant reconnu que l’interception de taxis illégaux ne règle pas l’enjeu de la demande pour du transport en soirée. Il va falloir trouver d’autres [solutions de rechange] , a-t-elle remarqué.

Elle a par exemple rappelé le lancement du projet « CoDe Bars » la semaine dernière pour inciter l’identification d’un conducteur désigné.