Érosion des rives : une urgence d'agir, mais pas de solutions immédiates

La Municipalité de Chatham-Kent organisait mardi deux rencontres publiques, une en après-midi et une en soirée, pour présenter les premiers résultats de l’étude de la situation entamée il y a un an, ainsi que des pistes de solution. Pour plusieurs habitants, la frustration demeure.

Ils étaient plus d’une centaine de résidents à faire le déplacement mardi à la salle de réception du club de golf de Chatham, afin de connaître les derniers développements de l’étude menée sur les rives du lac Érié.

Peter Zuzek, président du cabinet de conseil qui dirige l’étude, a présenté différentes pistes de solution pour enrayer le problème de l’érosion des rives. Parmi les options, éloigner les maisons et les résidents de la côte, ou encore ériger un mur de soutènement qui agirait comme une armure contre les vagues le long de la rive.

Deux séances de consultation publique se sont tenues dans la salle de réception du club de golf de Chatham, le 26 novembre. Photo : Radio-Canada / Rozenn Nicolle

Seul problème : les coûts. Une telle infrastructure est estimée entre 600 et 900 millions de dollars, selon le consultant. À l’heure actuelle, aucun ordre de gouvernement ne prévoit d’aider à financer les possibles solutions, laissant les riverains sceptiques quant à la faisabilité d’un tel projet.

Je ne pense pas que la solution qu’ils proposent va se concrétiser , a confié Janet Wallace, propriétaire d’une maison sur la promenade Erie Shore, dans une entrevue à Radio-Canada.

Les critères pour obtenir des fonds sont très spécifiques , explique quant à lui Anthony Ceccacci, conseiller municipal de Chatham-Kent.

Anthony Ceccacci, conseiller municipal de Chatham-Kent. Photo : Radio-Canada / Rozenn Nicolle

La plupart des demandes de financement requièrent un plan détaillé, donc une fois que nous aurons sélectionné notre option, nous serons en mesure d’en proposer un, dit-il, ajoutant toutefois que la démarche prendra quoi qu’il arrive quelques années.

Une situation qui va s’aggraver

L’urgence est pourtant là. On s’attend à ce que la situation empire dans l’avenir , prévient Peter Zuzek. Selon lui, le réchauffement climatique et la hausse des températures va, sur le long terme, faire diminuer le couvert de glace du lac durant l’hiver.

Peter Zuzek est le président du cabinet de conseil qui pilote l'étude sur les rives du lac Érié de la région de Chatham-Kent. Photo : Radio-Canada / Rozenn Nicolle

Or, lorsque les lacs sont gelés, il n’y a pas de vagues et donc moins de chance d’inondation et d’érosion, précise M. Zuzek.

Un constat que fait aussi Stéphanie Boudreau, résidente de la promenade Erie Shore. Quand j’ai acheté il y a cinq ans, il y avait environ quinze pieds de plage en bas de chez nous , raconte-t-elle. Aujourd’hui, les vagues frappent directement les gros blocs de pierre industriels qu’elle a fait mettre sur sa rive pour atténuer les vagues.

À court terme, Mme Boudreau souhaiterait une solution standard pour tout le monde.

On a tous nos façons différentes de se protéger. Moi j’ai un mur de blocs, le voisin a un mur d’acier, l’autre voisin il n’a rien fait depuis des années, il met les voisins à risques. Stéphanie Boudreau, résidente de la promenade Erie Shore

Elle souhaite que les différents gouvernements entendent l’urgence de la situation. Elle se dit prête à contribuer au financement des solutions, mais estime que ce n’est pas qu’aux propriétaires de régler le problème.

Beaucoup disent : vous avez décidé d’habiter sur l’eau, c’est à vous de payer. Oui, mais non. Le lac, ce n’est pas à moi le lac , souligne-t-elle, rappelant que des brise-lames avaient été installés près des rives il y a des années, mais qu’ils n’ont jamais été entretenus.

Stéphanie Boudreau a acheté une maison sur le bord du lac Érié en 2014. Photo : Radio-Canada / Rozenn Nicolle

Après le sondage effectué auprès des habitants, Peter Zuzek prévoit d’analyser les réponses et de produire son rapport final d’ici mars 2020. La Municipalité de Chatham-Kent devra ensuite choisir la marche à suivre.