Une autre saison record pour le tourisme en Gaspésie

Plus de 535 000 visiteurs ont choisi la Gaspésie lors de la saison estivale 2019, entraînant des retombées économiques de 271 millions de dollars, selon Tourisme Gaspésie.

Le secteur hôtelier n'a jamais connu un taux d'occupation aussi élevé pour l'ensemble de la saison, atteignant le taux record de 64 % , selon Tourisme Gaspésie.

En plus d'avoir prolongé la saison estivale jusqu'en septembre malgré les défis posés par le manque de main-d'oeuvre, les hôteliers gaspésiens ont enregistré des gains au mois de juin, avec un taux d'occupation de 50 %. Ils ont également battu des records lors des mois de juillet et août, avec des taux d'occupation respectifs de 81 % et 85 %, ce qui représente une hausse de quatre points de pourcentage depuis 2015.

Le nombre de visiteurs en Gaspésie a augmenté de 29% depuis quatre ans, selon Tourisme Gaspésie. Photo : Radio-Canada / Luc Paradis

Les sites de camping ne sont pas en reste ; ils ont connu une hausse de fréquentation de 6 %.

Par ailleurs, si les bureaux d'information touristique ont été moins achalandés que lors des années précédentes, les plateformes numériques de Tourisme Gaspésie ont attiré davantage de visiteurs, qui y ont navigué plus longtemps que dans le passé.

Malgré ces données encourageantes, la directrice générale de Tourisme Gaspésie se dit consciente que le nombre de visiteurs va finir par se stabiliser.

La Gaspésie bat des records d’achalandage depuis les quatre dernières années. Il est indéniable que la performance de la région se stabilisera éventuellement. Joëlle Ross, directrice générale de Tourisme Gaspésie

Il est essentiel d'avoir une vision à long terme, de constamment innover, se questionner et rechercher la performance dans nos actions , précise-t-elle par communiqué.

Un nouveau plan pour faire la promotion de la Gaspésie doit être lancé lors du colloque de Tourisme Gaspésie, à Carleton-sur-Mer. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Dans cet objectif, un nouveau plan marketing de la destination 2020-2022 sera dévoilé lors du colloque de l’industrie touristique qui se tient mercredi et jeudi à Carleton-sur-Mer.