De l'argent pour implanter une salle d'hémodynamie à Rimouski

Selon le comité, un mécène s'est récemment engagé à payer les frais d'installation d'une telle salle à l'hôpital de Rimouski.

On parle d'environ 3 millions, c'est pas rien, ça permettrait de s'installer facilement et ça ne serait pas aux frais du gouvernement , affirme l'un des membres du comité, Gérald Henry, qui n'a pas voulu révéler l'identité de ce mécène pour l'instant.

Cette aide financière représente un argument de plus pour le comité, qui milite depuis plus de 10 ans afin que les patients de l'Est-du-Québec puissent avoir accès aux mêmes services que ceux qui habitent ailleurs dans la province.

Le Bas-Saint-Laurent, comme la Gaspésie, comme la Côte-Nord, comme l'Abitibi, on fait partie du 15 % de la population du Québec qui n'a pas accès à ce traitement-là.

L'hémodynamie est une technique qui permet de dilater les artères du cœur en cas de problème cardiaque, dont les infarctus. Actuellement, les patients du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie doivent être transférés à Québec pour recevoir ce type de traitement.

Avant de pouvoir implanter une salle d'hémodynamie à l'hôpital de Rimouski, Québec doit cependant donner son aval au projet.

La ministre de la Santé, Danielle McCann, s'est montrée sensible à la question lors de son passage à Rimouski, en mai dernier, mais le comité est sans nouvelles depuis.

[La ministre McCann] nous avait dit qu'on aurait une réponse pour la fête nationale [...]. Il y a eu un report du rapport de l'INESS à deux reprises, là ça s'en vient, et on sent qu'il ne nous est pas si favorable.

Gérald Henri, membre du Comité pour l'implantation d'une salle d'hémodynamie