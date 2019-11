La carte de crédit d'Émile Loranger fait jaser à L'Ancienne-Lorette

Émile Loranger purge présentement une suspension pour manquements éthiques de 60 jours, jusqu'au 24 décembre 2019.

Mardi, le Journal de Québec révélait qu'il s'est fait rembourser près de 14 000 dollars en factures de restaurant entre janvier 2013 et mai 2019.

Or, il est impossible de savoir pour quels motifs les dépenses ont été effectuées.

Lorsqu'on reçoit le compte VISA de monsieur Loranger, ce n'est qu'un compte caviardé au complet. On n'a absolument rien qui nous donne une indication , a déploré le conseiller Gaétan Pageau.

La carte de crédit d'Émile Loranger soulève des questions

Dans les règles de gouvernances les plus élémentaires, on doit normalement marquer sur une facture pour quelle raison on est allé au restaurant et avec qui , a ajouté M. Pageau.

Mardi, les élus ont par exemple accepté le remboursement d'une dépense de 81 dollars pour un dîner d'Émile Loranger sans aucune autre information. Par hasard, la mairesse suppléante Sylvie Falardeau a pu éclairer le conseil sur le sujet.

Des explications par hasard

Je suis allée dîner au même restaurant que Monsieur Loranger et il était avec notre directeur de l'urbanisme en rencontre , a-t-elle indiqué, précisant qu'elle ne prenait pas part à la séance de travail.

Le maire a toujours sa carte de crédit en sa possession pendant sa suspension, mais ne peut l'utiliser. Une proposition de lui révoquer le temps de faire des vérifications a été rejetée à majorité.

On a tout essayé, on ne peut pas rien faire , a insisté la conseillère Sylvie Papillon.

Il n'a pas le droit de se servir de rien qui appartient au rôle de maire. Je pense qu'il est assez intelligent pour ne pas avoir une autre tape. Sylvie Papillon, conseillère municipale au sujet du maire Émile Loranger

Une autre enquête de la CMQ

La Commission municipale du Québec a par ailleurs annoncé mardi avoir lancé de son propre chef une enquête sur les dépenses en restaurant du maire Loranger.

Nous souhaitons vérifier comment ces dépenses ont été engagées et dans quel cadre , indique la porte-parole de la CMQ, Isabelle Rivoal.

Au stade où nous en sommes, la Commission recueille toute l’information nécessaire à des fins d’analyse , conclut-elle.