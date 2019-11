Le chef de Nutashkuan arrêté par la SQ

C’est ce qu’on peut voir sur une vidéo en direct publiée par le chef lui-même sur sa page Facebook.

Dans la vidéo publique de Rodrigue Wapistan, qui dure près de 3 minutes, on peut entendre un policier dire au chef : Tu as fait de l’intimidation, tu as fait des méfaits et tu as fait des menaces .

Du côté de la SQSûreté du Québec , on confirme que des policiers de la MRC de la Minganie ont procédé à l'arrestation d'un homme dans la communauté innue de Nutashkuan pour menaces, intimidation et voies de fait. Le Directeur des poursuites criminelles et pénales statuera ensuite si des accusations seront portées contre lui.

La SQSûreté du Québec refuse toutefois de confirmer l'identité de l'homme arrêté, puisqu'il n'a pas encore comparu.

La SQSûreté du Québec ajoute que l’homme a été libéré pour la suite des procédures et reviendra en cour ultérieurement .

Rodrigue Wapistan, chef du conseil de bande de Nutashkuan, prend part au sommet sur la gestion de la chasse au Caribou au musée Shaputuan à Sept-Îles. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Le chef démissionne

Mercredi, toujours sur sa page Facebook, Rodrigue Wapistan a annoncé qu'il démissionnait de son poste de chef.

C’est ce matin que j’annonce ma démission en tant que chef de ma communauté, pour mon bien et le bien de ma famille.

Dans le même message, il se défend d’avoir proféré toute menace de mort.

Le chef n'a pas répondu à nos demandes d'entrevue. Nous avons aussi tenté de le joindre à son domicile, mais sans succès.