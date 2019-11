Deux quartiers piétonniers de Calgary tournent au ralenti

Deux quartiers piétonniers de Calgary ne sont plus aussi dynamiques que par le passé en raison de l’économie qui tourne au ralenti.

Dans le quartier de Kensington, dans le nord-ouest de Calgary, une dizaine de locaux sont vides, et deux magasins installés dans le secteur depuis longtemps, le magasin de jouets Livingstone & Cavell Extraordinary Toys et le commerce de vêtements pour hommes James and Dickson Clothiers, devraient fermer d'ici la fin de l'année.

Les commerçants expliquent que leurs coûts ne font que monter, alors que leur clientèle s’effrite.

Le mois prochain, Terry Mullin fermera le magasin James and Dickson Clothiers qui est ouvert depuis plus de 40 ans.

À 75 ans, il dit qu’il était temps de fermer boutique, mais que sa décision s’explique aussi par la faible performance de l’économie, qui provoque une baisse de la demande de vêtements taillés sur mesure.

J’ai assez donné, c’est le temps d’arrêter , dit-il.

Le magasin Livingstone & Cavell Extraordinary Toys fermera également ses portes le 31 décembre parce que son propriétaire, Edward Cavell, âgé de 71 ans, n’a pas trouvé d'acheteur intéressé.

Si M. Cavell juge qu’il s’agissait de la bonne décision pour son commerce et lui, il est quand même préoccupé par l'avenir des petits détaillants indépendants à Calgary.

Les gens doivent comprendre que, s'ils veulent profiter de l'aspect traditionnel des petits commerces, ils doivent les soutenir , dit-il.

La situation à Inglewood

À Inglewood, de l’autre côté de la rivière Bow, plusieurs devantures sont aussi vides ou arborent des affiches À louer . Malgré tout, la directrice générale du Bureau d’amélioration commerciale d'Inglewood, Rebecca O'Brien, dit que les locaux vacants ne posent pas de problème. Elle fait valoir que le quartier est encore très prisé par les promoteurs et que le nombre d'entreprises y a doublé au cours des 10 dernières années pour atteindre environ 200.

Les meilleurs promoteurs immobiliers s’intéressent au quartier , dit Rebecca O’Brien.

La situation est également temporaire dans le quartier de Kensington, estime le Bureau d’amélioration commerciale local. Selon sa directrice générale, Annie MacInnis, cinq nouveaux magasins s'apprêtent à ouvrir leurs portes dans le quartier.

Nouvelle campagne

Les deux quartiers se sont unis pour lancer une campagne pour inciter les Calgariens à dépenser de l’argent localement.

La campagne Entrez, nous sommes locaux est financée en partie par les organismes Calgary Economic Development et Tourism Calgary.