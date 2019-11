Attaque au camion-bélier : un refuge pour femmes à la mémoire d'une victime

La famille de la jeune femme compte contribuer 1 million de dollars pour l'ouverture dans le nord de Toronto d'un refuge pour femmes victimes de violence.

L'argent doit provenir des contributions du public à une fondation créée l'an dernier à sa mémoire et d'une collecte de fonds prévue le 3 décembre, qui était la date d'anniversaire d'Anne Marie D'Amico.

C'est impossible d'oublier [sa mort], mais la vie continue. Et c'est une façon d'avancer... avec elle. Rocco D'Amico, père de la victime

Sa fille, qui étudiait à l'École de gestion Ted Rogers et travaillait pour une société d'investissement, avait 30 ans, lorsqu'elle a été fauchée sur le trottoir en avril 2018 le long de la rue Yonge.

Huit des dix victimes de l'attaque à North York étaient des femmes.

L'homme accusé dans cette affaire, Alek Minassian, a affirmé à la police qu'il planifiait l'attaque depuis un mois et qu'il s'identifiait à des groupes d’hommes hétérosexuels frustrés sexuellement avec lesquels il communiquait sur des forums en ligne.

Le refuge doit ouvrir ses portes en janvier prochain. Photo : CBC/Angelina King

Ouverture en janvier

Le refuge pour femmes parrainé par la famille D'Amico doit ouvrir ses portes en janvier prochain.

Il ne pourra loger que 30 personnes à la fois, mais il contiendra aussi un centre communautaire de plus de 2200 mètres carrés qui offrira différents services et cours pour les femmes et les enfants, explique la directrice du projet Mohini Datta-Ray.

Le centre communautaire portera le nom d'Anne Marie D'Amico.

Ce sera un endroit où on fait place à la guérison, la croissance, le changement et les possibilités , ajoute Mme Datta-Ray.