Hornepayne écartée de la course aux déchets nucléaires

Il ne reste plus maintenant qu’une seule région du Nord de l’Ontario sur la liste potentielle d’un site permanent qui recevra les déchets nucléaires. La Société de gestion des déchets nucléaires (SGDN) vient d’éliminer Hornepayne et ses environs.

Ignace est la seule région en lice dans le Nord.

Hornepayne avait soumis sa candidature en 2011.

Huit ans plus tard, la SGDNSociété de gestion des déchets nucléaires conclut que cette région ne sera plus considérée comme hôte potentiel pour le projet.

Ceci a été pour nous une expérience d’apprentissage , a dit Sheryl Ford, la mairesse de Hornepayne.

La décision a été basée sur divers critères techniques et sociaux mais les deux critères principaux étaient la sûreté du site et la possibilité d’établir des partenariats solidaires et résilients dans la région , a expliqué le vice-président de la sélection des sites de la SGDN, Ben Belfadhel.

Il indique que l’opposition existe partout, en faisant référence aux divers mouvements de contestation.

C’est une question de relativité , dit-il.

Des travaux de forage du sol à Ignace ont été entrepris dans le cadre des étapes précédentes pour trouver un site permanent. Photo : Radio-Canada

Le canton d’Ignace, dans le Nord-Ouest de l’Ontario, ainsi que le canton de Huron-Kinloss et la municipalité de South Bruce, dans le Sud de l’Ontario, continueront d’être considérés comme des régions hôtes potentielles pour le projet.

Consulter sous forme de texte Ignace dans le Nord-Ouest de l’Ontario est à plus de 17 heures de routes de Toronto. Les centrales nucléaires ontariennes sont situées pour la plupart dans le Sud de la province.

Dans le cas de Huron-Kinloss et de South Bruce, l’une de ces collectivités avancera dans le processus de sélection d’un site une fois qu’un site potentiel de dépôt aura été identifié dans la région par le biais d’un processus entrepris avec les propriétaires fonciers locaux , précise le communiqué.

Un long processus

La sélection d’un site a débuté en 2010.

Au départ, 22 municipalités et communautés autochtones de l’Ontario et de la Saskatchewan avaient exprimé un intérêt d’en apprendre davantage sur le projet d’accueillir des déchets nucléaires sur leur territoire.

Des régions candidates ont graduellement été retranchées à la suite d’évaluations techniques et d’activités visant à évaluer la volonté des résidents de vouloir accueillir le projet.

Schéma d'un dépôt géologique en profondeur, réalisé par la Société de gestion des déchets nucléaires. Photo : Société de gestion des déchets nucléaires

Prix de consolation

Les communautés écartées ne partent pas bredouilles du processus.

En guise de reconnaissance pour leur participation à diverses étapes des études, la Société de gestion des déchets nucléaires leur verse une compensation sous forme de fonds de réserve pour le bien-être de la collectivité.

Cette année, la Première Nation de Constance Lake, Hornepayne et Manitouwadge recevra chacune 700 000 $.

Ce sont des sommes symboliques, car ces gens ont travaillé avec nous pendant neuf années , dit M. Belfadhel.

700 000 $ dollars c’est beaucoup pour notre communauté. Nous entendons utiliser les fonds dans le cadre de notre plan stratégique de trois ans. Nous pourrions investir dans l’espoir de doubler ou de tripler cette somme. Sheryl Ford, mairesse de Hornepayne

Le reste des collectivités dont la Première Nation crie de Chapleau, PN de Ginoogaming, PN crie de Missanabie recevront 350 000 $.

White River qui a quitté le processus de sélection en 2017, mais qui a poursuivi en tant que collectivité voisine recevra un investissement de 600 000 $.

La Première Nation de Long Lake (réserve no 58) est admissible à un investissement de 200 000 $ parce qu’elle vient de se joindre au processus.

Prochaine étape

La SGDNSociété de gestion des déchets nucléaires a pour objectif de sélectionner un site définitif d’ici 2013.

Des études géologiques seront ensuite entreprises pour assurer la sécurité du sol.