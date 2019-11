Une employée du magasin d'alcool de Tyndall Park demande plus de sécurité

Le 20 novembre dernier, la jeune femme avait été hospitalisée dans un état critique après avoir été frappée par l’un des deux voleurs du magasin d'alcool de Tyndall Park, où elle travaille.

Randi Chase a été violemment frappée au visage par son agresseur le 20 novembre dernier. Photo : Facebook (capture d'écran) / Compte personnel de Randi Chase

Aujourd’hui, la jeune femme est rétablie, mais dit encore souffrir de séquelles psychologiques . Elle se remémore le déroulement de l’agression que deux de ses collègues et elle ont subie et qui n’aurait jamais dû arriver , selon elle.

Je ne pouvais rien faire parce que j’avais peur d’être renvoyée ou de me voir imposer une mesure disciplinaire pour m’être protégée et que cela aurait pu être perçu comme une provocation pour [le voleur]. Randi Chase, employée du magasin d'alcool de Tyndall Park

Prise de conscience tardive

À l’issue de la période de questions à l'Assemblée législative mardi, le député de l'opposition néo-démocrate Tom Lindsey a exprimé son soutien à Randi Chase.

Selon lui, entre 10 et 30 vols de magasins d’alcool ont lieu chaque jour au Manitoba et le gouvernement a attendu que quelqu’un soit blessé pour enclencher de nouvelles mesures de sécurité.

Ce sont des conditions de travail inacceptables. Les employés ne devraient pas se rendre au travail dans ce genre de conditions. Tom Lindsey, député provincial néo-démocrate

Le ministre des Services de la Couronne, Jeff Wharton, assure que la province et la Société manitobaine des alcools et des loteries travaillent ensemble pour assurer la sécurité des employés .

Après l’attaque du magasin de Tyndall Park, la Société manitobaine des alcools et des loteries a en effet accéléré le renforcement des mesures de sécurité déjà en vigueur. Bientôt, tous les magasins d’alcool de la province auront des entrées sécurisées, où les clients seront obligés de montrer une pièce d’identité avant de pouvoir entrer.

Randi Chase se dit heureuse des changements à venir sur la sécurité des employés. Elle regrette toutefois que l’on ait attendu qu’elle soit blessée pour hâter ce processus.

Elle souligne que, une semaine avant son agression, elle discutait avec une collègue des mesures à prendre pour permettre aux employés de travailler en toute sécurité.

Psychose générale

La présidente du Syndicat des employés gouvernementaux et généraux du Manitoba (MGEU), Michelle Gawronsky, affirme que la vidéo de Randi Chase est révélatrice de ce que beaucoup d’employés de magasins d'alcool ressentent aujourd’hui .

Ils en ont assez d’aller au travail et de ne pas se sentir en sécurité. Ils sont fatigués de demander ce qu’il faut faire pour que quelque chose bouge. Michelle Gawronsky, présidente, Syndicat des employés gouvernementaux et généraux du Manitoba

Le MGEUprésidente du Syndicat des employés gouvernementaux et généraux du Manitoba a demandé dès le lendemain de l’attaque un sommet réunissant les forces de l’ordre, les travailleurs en dépendance et en services sociaux, les détaillants privés et publics, les syndicats et le gouvernement provincial.

La présidente du Syndicat dit aussi attendre avec impatience sa rencontre avec le directeur général de la Société manitobaine des alcools et des loteries, prévue jeudi.

Des dizaines d’employés de magasin d'alcool prévoient de se rassembler devant le palais législatif le même jour pour faire entendre leur voix.

Avec les informations de Bryce Hoyce et Austin Grabish.