Dans un courriel intitulé « Protéger les locations à court terme à Ottawa », Airbnb demande aux hôtes qui utilisent la plateforme d'envoyer une lettre pré-écrite aux conseillers et au maire exhortant ces derniers à retourner à leur planche à dessin et à présenter une proposition qui reflète une approche intelligente et avant-gardiste de la réglementation du partage de logement.

Nous encourageons les conseillers municipaux à écouter les préoccupations exprimées par leur communauté locale et à demander au personnel municipal de réviser leur projet , a ajouté la directrice des politiques publiques d'Airbnb Canada dans un courriel adressé à CBC.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  La lettre qu'Airbnb a transmise à ses hôtes d'Ottawa. Photo : Capture d'écran

Plus tôt ce mois-ci, des dizaines d’hôtes Airbnb ont participé à une réunion à l'hôtel de ville pour tenter de convaincre le Comité des services communautaires et de protection de la Ville d'Ottawa d'abandonner le projet de réglementation recommandé par les fonctionnaires de la Ville. Le cadre proposé a finalement été approuvé par le Comité.

Mercredi, le conseil municipal d'Ottawa examine cette nouvelle réglementation pour un vote final.

Le conseiller municipal du quartier Rideau-Vanier, Mathieu Fleury a dit avoir reçu cette lettre de la part des hôtes Airbnb.

Que prévoit la réglementation? Seules les résidences principales, les chalets et les résidences secondaires pourraient être louées à court terme. Les immeubles commerciaux et de placement ne pourront pas le faire.

Un permis valide pour deux ans serait exigé au coût de 100 $.

Les plateformes, comme Airbnb, devraient s'inscrire auprès de la Ville.

Une nouvelle équipe s’assurerait d’appliquer la réglementation, financée par les frais de permis et une partie de la taxe municipale d'hébergement de 4 %.

Un enjeu qui concerne toute la ville

Cela ressemble à un effort ultime de la part de certains pour réaffirmer leurs objections au rapport , a-t-il commenté. M. Fleury soutient la mise sur pied d'une réglementation pour limiter les locations Airbnb.

Mais trois conseillers ont voté contre cette motion : Matt Luloff, Stephen Blais et Eli El-Chantiry, tous représentent des secteurs ruraux ou des banlieues d'Ottawa.

M. Fleury a fait remarquer que les conseillers qui représentaient le cœur de la ville, qui abrite la plus forte concentration de logement à court terme soutenaient cette motion.

Il a exhorté ses collègues à y voir un problème qui concerne toute la ville.

Des hôtes en faveur de la réglementation

Ce ne sont pas tous les hôtes Airbnb qui ont appuyé la lettre de la plateforme. Jason Yung qui a reçu le courrier électronique cette semaine a changé la lettre pour y ajouter les mots suivants : Appui total aux règlements proposés pour restreindre Airbnb à Ottawa.

M. Yung, qui possède un appartement dans le marché By, a déclaré qu'un locataire avait transformé son appartement en hôtel fantôme.

Il a expliqué qu'Airbnb avait refusé d'intervenir lorsqu'il avait clairement fait savoir aux administrateurs de la plateforme que le locataire faisait de la publicité sur le site sans sa permission et malgré les restrictions imposées par les règles du bail et de la copropriété.

Malheureusement, Airbnb n'est pas au courant des règles qui existent en dehors de la plateforme. Par conséquent, nous ne sommes pas en mesure d'intervenir ou de vous aider , avait répondu Airbnb à M. Yung.

Ce dernier accueille donc favorablement les nouvelles réglementations et espère qu'elles seront correctement appliquées lorsque les hôtes ou les locataires enfreindront les règles.

Avec les informations de Amanda Pfeffer de CBC