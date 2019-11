Le pont Gordie-Howe va ouvrir en 2024, selon les responsables du projet

Rien n’est encore vraiment visible, mais cela ne saurait tarder. C’est ce qu’ont affirmé mardi les responsables du futur lien international entre Windsor, en Ontario, et Détroit, au Michigan, qui soutiennent que le pont Gordie-Howe sera bel et bien inauguré en 2024.

S’ils admettent que le calendrier prévu pour les travaux est ambitieux, ils l’estiment réalisable. Selon Mark Butler, porte-parole de l'Autorité du pont Windsor-Détroit, les travaux ont surtout fait des progrès du côté canadien.

Du côté américain, nous avons dû faire des travaux supplémentaires pour la digue , a-t-il indiqué. Du côté canadien, on s'attend à ce que les [puits de forage] soient terminés d'ici la fin de l'année.

Ces puits doivent accueillir les tours du pont à haubans.

Ils sont énormes , a expliqué pour sa part Aaron Epstein, PDG de Bridging North America, le consortium qui dirige l’ensemble de la construction de l’infrastructure. Dix sur douze sont terminés pour le cadre principal. Les fondations des tours commenceront en janvier. Les tours devraient pour leur part être visibles en cours d’année, a-t-il précisé.

La machinerie est à pied d'oeuvre pour creuser les puits de forage qui doivent accueillir les tours du futur pont. Photo : CBC/Sanjay Maru

Investir dans la collectivité

Les groupes participant au projet ont par ailleurs confirmé qu'ils investiraient dans la communauté. 50 000 $ vont être versés à des organismes pour des projets réalisés dans le quartier Sandwich et l'ouest de Windsor et dans le quartier Delray et le sud-ouest de Détroit.

Les demandes peuvent être soumises en ligne. Elles seront examinées par les membres de l'Autorité du pont Windsor-Détroit, du consortium Bridging North America et du département des Transports du Michigan.

Le coût total du pont est évalué à près de 6 milliards de dollars.