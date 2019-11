La Ville de Kelowna force le déplacement d'une centaine de sans-abris

Des toilettes portables ont été installées, et des espaces de rangement seront disponibles afin que les occupants puissent entreposer leurs effets personnels. Des commerçants et des particuliers faisaient pression sur la Ville afin qu’elle trouve une solution au problème croissant de l’itinérance.

Les maisons pour itinérants de Kelowna étant surchargées, la Ville avait déclaré l’avenue Leon, cette année, comme espace où les gens pourraient légalement installer des tentes. Or, le Service d'incendie juge le campement trop dangereux , ce qui a forcé la Ville à revenir sur sa décision.

« Pas les bienvenus »

Des résidents du quartier de Knox Mountain, où se trouve l’un des parcs, jugent que la Ville ne fait que déplacer le problème d’un quartier à l’autre.

Près de 40 personnes vivant dans la région se sont présentées mardi soir pour protester contre le déménagement, la plupart se disant contrariées par le manque de consultation. Photo : Radio-Canada / Chris Walker

Ce n'est pas une solution au problème. Ça ne fait que l'envoyer plus près de nous , dit Brent Smith, qui est le propriétaire d’un marché. Selon Nolan Hyde, qui vit dans le quartier depuis un an et demi, la nouvelle était inattendue. C'est effrayant. Tout le monde est paniqué , dit-il.

Pour le moment, l'ensemble des personnes occupant le campement a choisi le même parc situé à 1 kilomètre de l’avenue Leon, derrière le club de curling, et non pas celui du quartier de Knox Mountain, indique le directeur de la sécurité communautaire de la Ville, Darren Caul.

L'un d'entre eux, Gary Baker, est heureux du déménagement. Il considère que le nouvel emplacement est plus sécuritaire .

Le déménagement dans les parcs est une solution temporaire, souligne M. Caul. La priorité de la Ville est de travailler avec la province pour construire davantage de logements avec des services de soutien d'ici 2021.

Avec les informations de Dominika Lirette