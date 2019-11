Une opération pour soulager la douleur chronique : une première à Moncton

Lundi dernier, une patiente qui souffrait énormément depuis huit ans a finalement vu ses douleur s'estomper. L'opération, une stimulation du ganglion dorsal, a duré 90 minutes. Pour le neurochirurgien Anthonios El Helou, il s'agit d'une grande avancée dans le traitement de la douleur au pays.

Avec la crise des opioïdes, les chercheurs se sont activés pour trouver des moyens de soulager les douleurs sans prise de narcotiques.

On estime qu'environ un Canadien sur cinq souffre de douleur chronique. Dans de nombreux cas, cette condition est traitée avec des médicaments, dont des opioïdes comme le fentanyl. Or, certains de ces médicaments créent des dépendances et ont mené à une crise de santé publique dans plusieurs provinces et pays.

L'approche du Dr Anthonios El Helou est différente. Il a installé un stimulateur électrique sur un ganglion situé au bas du dos près de la colonne vertébrale. Ce stimulateur fait le relais entre certains membres et la moelle épinière.

Le neurochirurgien Anthonios El Helou en train de réaliser pour la première fois au Canada une stimulation du ganglion dorsal. Photo : Hôpital de Moncton

Et la première opération fut un succès. La première patiente, Catherine, a ressenti l'amélioration dès son réveil.

Elle a dit que c'était la première fois qu'elle sentait que sa jambe touchait le sol [...]. Elle a dit que c'était la première nuit qu'elle dort depuis huit ans , décrit le Dr El Helou.

Pour cette patiente, c'est une vieille blessure, une fracture à la jambe, qui causait ses douleurs. Et comme pour des milliers de Canadiens, il s'agit d'un mal invisible qui la rongeait et qui lui causait de la détresse.

Le Dr El Helou sait que sa technique ne pourra soulager qu'une fraction des personnes souffrants de douleur chronique. Toutefois, le neurochirurgien est persuadé que la recherche en neurochirurgie fonctionnelle n'a pas fini de nous surprendre et qu'elle permettra un jour à des centaines de patients d'arrêter de souffrir et de prendre des médicaments.