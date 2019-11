Une saison record pour le théâtre l’Escaouette

Je pense que c’est une première , affirme la directrice artistique Marcia Babineau, qui ne se souvient pas d'avoir vu une telle affluence depuis la fondation du théâtre dans les années 1970.

Marcia Babineau se réjouit de voir que le public s'intéresse à la programmation proposée, et qu'il se déplace pour voir du théâtre. Photo : Radio-Canada

Déjà l’an passé, on a des spectacles qui se sont vendus à guichets fermés. Mais cette saison, je pense que pour la première fois de notre existence, c’est le cas de tous les spectacles sauf le premier. Marcia Babineau, directrice artistique

Selon elle, plusieurs facteurs expliquent cet engouement marqué.

On a plusieurs spectacles mettant en vedette des artistes acadiens, que ce soit des auteurs ou des membres de la distribution, explique-t-elle.

Les comédiennes de la pièce de théâtre « 8 femmes » pendant une séance de répétition. Photo : Radio-Canada / Isabelle Robichaud

Au cours des dernières années, le théâtre l’Escaouette misait davantage sur les plus jeunes générations.

Cette année, les productions sont plus diversifiées, ce qui permet de joindre un public plus vaste, donc plus de spectateurs.

On a vraiment une programmation qui s’adresse aux jeunes et à un public plus mature. Marcia Babineau, directrice artistique

Guillaume Lebreton, responsable des communications, souligne également les efforts de promotion.

Guillaume Lebreton, responsable des communications et du marketing au théâtre l'Escaouette Photo : Radio-Canada / Amélie Gosselin

Ça fait plusieurs années qu’on travaille à rajeunir le public, à dépoussiérer l’image du théâtre, et à promouvoir le théâtre de façon plus marquetée et directe, exactement comme on le ferait avec un concert. Guillaume Lebreton, responsable des communications et de la mise en marché

Le théâtre a longtemps été promu timidement, toujours auprès des mêmes cibles. On a maintenant changé de ton et s’affiche , déclare-t-il.

Les liens avec les compagnies de l’extérieur sont aussi très importants pour le théâtre l’Escaouette en raison des coproductions, qui permettent d'agrandir son réseau de diffusion.

Plus de représentations

Afin de répondre à la demande, des représentations ont été ajoutées lorsque c’était possible.

Une fois que la saison est lancée, ce n’est pas toujours évident d’ajouter une représentation. Des fois, ça ne relève pas de nous, la salle est parfois louée pour d’autres activités, ou les artistes ne sont pas disponibles. Marcia Babineau, directrice artistique

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Le théâtre l'Escaouette connaît une 43e saison exceptionnelle. Photo : Théâtre l'Escaouette

Marcia Babineau, qui planifie déjà la programmation de la prochaine saison, prendra en considération l’affluence exceptionnelle de celle en cours en prévoyant des représentations supplémentaires dès le départ.

Toutefois, ces décisions représentent un risque : Si on prévoit deux représentations, et qu’on remplit seulement une demie, on fait un déficit.

Elle indique que les abonnements et l’achat hâtif de billets permettent de faciliter sa planification.