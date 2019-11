Six spectacles aux styles variés pour la programmation hivernale du Diamant

La lutte, le théâtre et le cirque seront de retour au Diamant lors de sa deuxième saison. Le nouveau lieu de diffusion de Québec dévoile une programmation hivernale diversifiée et colorée, avec le cabaret déjanté de Mado Lamothe.

En entrevue mercredi après-midi, le directeur général du Diamant mentionne que cette nouvelle programmation respecte le mandat de la salle de diffusion. Toute la question d’un équilibre qu’on recherche, oui d’avant-garde et intello, oui pour toute la famille, et oui des choix qui proviennent de la culture populaire, on retrouve tout ça , précise Bernard Gilbert.

Mado Follies

Tracy est une habituée du cabaret de Mado Lamothe. Elle était présente lors de la conférence de presse pour dévoiler la programmation du Diamant. Photo : Radio-Canada

Mado Lamothe, la reine du kitsch et de la parodie va transformer Le Diamant en cabaret festif afin de souligner avec panache l’année bissextile 2020. Accompagnée de danseurs et de huit drag queens, Mado offrira une soirée haute en couleur avec des chorégraphies, du lip sync et une bonne dose d'extravagance.

Présente lors de la conférence de presse, la drag queen Tracy donne une idée de ce cabaret coloré. On fait une série de numéros, très variés, des trios, des duos, des solos. Vous verrez les personnalités de chacune.

C'est rare que le monde se plaigne des shows de drag queen [rire] Tracy

Quand : les 28 et 29 février

Gala de lutte

Des lutteurs de la NSPW Photo : fournie par Le Diamant / Elias Djemil

La saison débutera avec le retour de la North Shore Pro Wrestling (NSPW) qui présentera un deuxième gala au Diamant. Après le succès de la première soirée de lutte, donnée à guichets fermés, celle-ci risque d’attirer à nouveau amateurs et curieux. Les noms des lutteurs qui participeront à la soirée seront connus le 7 décembre.

Quand : le 18 janvier

Quills

Robert Lepage dans « Quills » Photo : fournie par Le Diamant / STEPHANE BOURGEOIS

L'instigateur du Diamant, Robert Lepage, incarnera de nouveau le marquis de Sade dans Quills, une pièce qui avait connu un grand succès lors de sa présentation au théâtre du Trident en 2016. L’oeuvre controversée de Doug Wright est d'ailleurs en tournée depuis, mais cette fois, la distribution accueillera de nouveaux venus : les comédiens Pierre-Yves Cardinal et Sophie Faucher. Il s'agit du spectacle de clôture de la programmation hivernale.

Le directeur général du Diamant ajoute que c'est tout naturel pour la salle de diffusion de présenter des œuvres d'Ex Machina. C'est facile de faire deux ou trois projets chaque année avec Ex Machina, des productions existantes ou des nouveautés, il y en aura , affirme Bernard Gilbert.

Quand : du 24 mars au 3 avril

Humans

Artistes dans « Humans » Photo : fournie par Le Diamant / Pedro Greig

De réputation mondiale, la compagnie australienne Circa s’arrête pour la première fois à Québec avec Humans. Ce spectacle pousse à l’extrême les capacités physiques, et conjugue les forces du cirque, de la danse et de la gymnastique.

Quand : du 29 au 31 janvier

Le triptyque migratoire

Kevin McCoy dans « Norge » Photo : fournie par Le Diamant / STEPHANE BOURGEOIS

Le comédien et auteur Kevin McCoy présentera Le triptyque migratoire, une fresque théâtrale sur son parcours d’immigrant et sa quête personnelle, le tout inspiré de ses expériences et de ses rencontres.

Des trois volets de ce triptyque, deux ont déjà été présentés à Québec, soit Ailleurs et Norge. Ainsi, McCoy propose en grande première le dernier volet, Le Devisement du monde.

Les pièces sont présentées séparément, à l’exception du 22 février où le public pourra assister au triptyque intégral.

Quand : du 11 au 27 février

Les prix des billets pour cette deuxième saison du Diamant varient de 22 $ à 92 $ pour les adultes.