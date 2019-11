Maritime Link : une entreprise plaide coupable après la mort d’un travailleur

La compagnie PowerTel Utilities Contractors a plaidé coupable à trois accusations, mardi, relativement à la mort d’un de ses travailleurs sur le chantier de construction de Maritime Link, les lignes sous-marines de transport d’électricité entre l’île de Terre-Neuve et la Nouvelle-Écosse.

L’accident industriel est survenu le 16 janvier 2017 près d'Indian Head, d’où partent les câbles sous-marins.

Phil Parsons de Stephenville a reçu une décharge mortelle de 25 000 à 45 000 volts.

PowerTel s’est reconnue coupable de ne pas avoir pris les précautions nécessaires pour assurer sa sécurité et celle des autres employés qui posaient des lignes d’électricité.

Deux accusations ont été retirées par la Couronne.

La victime et un collègue avaient reçu une décharge électrique plus faible plus tôt dans la journée, mais les travaux s’étaient poursuivis.

Pas d'équipement de secours sur le chantier

Des témoins, en Cour provinciale, à Stephenville, ont déclaré qu’il n’y avait pas d’équipement sur le chantier, ce jour-là, pour secourir des travailleurs au sommet de poteaux. Lorsque M. Parsons a reçu la décharge, des secouristes avaient commencé à le descendre vers le sol, mais son corps leur a échappé et a fait une chute de 15 mètres jusqu’au sol.

Dans sa déclaration des victimes, la mère de M. Parsons a décrit la joie qu’il avait éprouvée, 10 mois avant sa mort, en emménageant dans une nouvelle maison. Son frère Brett a parlé des tourments que sa mort avait causés à son père, décédé sept mois plus tard.

La peine en janvier

PowerTel Utilities recevra sa peine le 24 janvier. La Couronne et la défense ont recommandé conjointement qu’une amende de 125 000 $ lui soit imposée.

Après la tragédie, l’entreprise a dépensé près de 4 millions de dollars sur de la formation en matière de sécurité pour tous ses employés affectés au projet.

PowerTel Utilities était un sous-traitant de la compagnie Emera, l’entrepreneur principal chargé du projet Maritime Link.