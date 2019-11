Waterville honore ses pompiers volontaires

Pour la première fois de son histoire, la Ville de Waterville a honoré ses pompiers volontaires mardi, en plus de remettre à certains une Médaille du gouverneur général du Canada pour leurs services, lors d’une cérémonie qui s’est tenue à l’hôtel de ville.

Les quatre récipiendaires de la Médaille cumulent chacun plus de 20 ans d’expérience. Il s’agit d’Oliver Koritar, d’Yves Martel et de Pascal Picard. Mario Breton, à titre posthume, a aussi été salué.

On est tous des pompiers volontaires, donc on a un emploi régulier, des familles, c’est [un travail] sur appel, alors ça peut sonner à 2 h du matin comme à 13 h, en tout temps, 24 heures sur 24, 365 jours par année. Patrick Giguère, directeur du Service de sécurité de Waterville

On a la chance ici à Waterville d’avoir des pompiers très impliqués [...] il y a vraiment une belle confrérie et une solidarité, on est bien fiers de ça , de dire la mairesse Nathalie Dupuis, qui entend répéter l'expérience.

Des pompiers ayant 5, 10 et 15 ans de service au sein de la brigade ont aussi été récompensés par la Ville.

Au total, le travail d’une quinzaine de pompiers émérites a été célébré mardi.