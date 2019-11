Le centre de tri des matières recyclables de Longueuil ferme ses portes

L'unique centre de tri des matières recyclables de Longueuil a mis fin à ses activités, mardi matin, ce qui laisse une quarantaine d'employés sur la paille et qui s'inscrit dans ce qui est dorénavant convenu d'appeler la crise du recyclage.

Un conflit entre le propriétaire du site, l'entreprise Matrec, et l'opérateur du centre de tri, Papier MD, au sujet d'une question d'assurance est à l'origine de la fermeture.

En raison de la crise du recyclage, une grande quantité de ballots de papier s’accumulaient dans la cour du centre de tri, ce qui représente des risques d’incendie. Si bien que les compagnies d’assurances ont fortement augmenté le prix de leurs polices.

Par conséquent, Papier MD n’était plus en mesure de se payer des assurances, même si l'agglomération de Longueuil a versé 5 millions de dollars à l'entreprise en 2018 pour qu'elle continue d'exploiter le centre de tri jusqu'en 2021.

Le centre de tri employait une quarantaine de personnes, dont le sort est aujourd'hui incertain.

Matrec avait pourtant averti Papier MD à de nombreuses reprises, au cours des derniers mois, qu'une police d'assurance était nécessaire pour occuper le site. Elle a donc mis fin à l’occupation des lieux par Papier MD.

Mardi, la mairesse de Longueuil, Sylvie Parent, a assuré les résidents de l’agglomération que le ramassage des matières recyclables se poursuivra normalement.

Papier MD va transférer la collecte à ses sites de tri de Montréal et de Châteauguay, ce qui risque d’occasionner quelques retards en raison des distances.

Crise du recyclage

La mairesse Parent a rappelé qu’elle a déjà alerté le gouvernement en 2018 sur la question du recyclage, expliquant que Papier MD avait du mal à écouler ses matières recyclables en raison de leur mauvaise qualité. L'entreprise dit d'ailleurs qu'elle vend souvent sa matière à perte.

Mme Parent souhaite que les paliers de gouvernement interviennent pour permettre à l’agglomération de se doter d’un centre de recyclage performant, de façon à ce qu’elle soit autonome.

Depuis que la Chine et d’autres pays d’Asie refusent les matières recyclables en raison de leur mauvaise qualité, il devient de plus en plus difficile d’écouler les matières recyclables.

Avec les informations de Jean-Philippe Robillard