Manuel Osborne-Paradis : le long retour vers le sommet

Manuel Osborne-Paradis, un des grands noms du ski canadien en descente, s'est gravement blessé il y a à peine plus d'un an. Il est de retour à Lake Louise avec une seule ambition : dévaler à nouveau les pentes pour finir sur un podium.

Un mauvais virage lors d'un entraînement à Lake Louise avant la première course de la saison de la Coupe du monde de ski alpin a failli coûter sa carrière et sa jambe à Manuel Osborne-Paradis.

Tibia et péroné brisés, 9 interventions chirurgicales en 12 jours, des plaques de métal et du ciment osseux ont été nécessaires pour qu'il se relève.

Pour le skieur, les séances de réadaptation sont un mal nécessaire pour être en mesure de redevenir le champion qu'il était.

C'est comme si on décalait la douleur. En gros, j'ai très mal maintenant pour que je puisse avoir un peu moins mal plus tard. Mais en plus de me faire mal, elle [la thérapeute] relâche mon genou, mon mollet, et ma hanche pour que je puisse avoir un bon entraînement , explique-t-il, allongé sur une table de soins à l'Institut canadien du sport de Calgary.

Manuel Osborne-Paradis espère dévaler des pistes d'ici 2020. Il compte sur l'équipe de l'Institut canadien du sport de Calgary pour l'accompagner dans sa réadaptation. Photo : Radio-Canada

Selon lui, les blessures font partie du mode de vie des skieurs de haut niveau. Une sorte de rançon de la gloire qu’il n’est pas prêt à laisser freiner ses ambitions.

On est toujours prêt à se blesser quand on skie. Les gens se blessent constamment. Donc, quand ça arrive, on sait qu’il va falloir travailler fort et se battre pour remonter sur les pistes , dit-il.

Si beaucoup doutaient de le revoir skier un jour, Manuel Osborne-Paradis, pour sa part, compte non seulement dévaler les pentes, mais également retrouver une place sur les podiums.

Je n’avais aucun doute que je compétitionnerais de nouveau. [...] Si j'avais le moindre doute sur le fait de pouvoir remonter sur un podium, je pense que je ne remonterais pas sur des skis. Manuel Osborne-Paradis

Son objectif est de se retrouver au départ d'une course olympique et d’obtenir une place sur le podium.

Qui ne se donnerait pas une telle opportunité? J'ai les compétences, la technique qu'il faut... Il n'y a plus que cette rééducation en travers de mon chemin.

La science au service du sport

Pour y parvenir, le skieur peut compter sur la science. L'Institut canadien du sport de Calgary l'accompagne en étudiant le moindre de ses mouvements. Son équilibre, sa force, tout est scruté de près pour déterminer quand il sera prêt.

Matt Jordan, directeur du programme de développement de la force et du conditionnement de l'Institut canadien du sport de Calgary, accompagne Manuel Osborne-Paradis dans sa réadaptation. Photo : Radio-Canada

La science nous permet de repérer les faiblesses, et en sachant où elles sont, on peut adapter et optimiser l'entraînement pour qu'il soit encore plus performant , explique Matt Jordan, directeur du programme de développement de la force et du conditionnement de l'Institut canadien du sport de Calgary.

Les athlètes veulent toujours revenir le plus vite possible à la compétition, mais nous devons prendre les bonnes décisions et savoir quand son corps sera prêt , ajoute-t-il.

Manuel Osborne-Paradis s'entraîne depuis plusieurs mois pour préparer son retour sur les pistes. Photo : Radio-Canada / Vincent Bonnay

Un message que le champion comprend parfaitement, même s'il assure ne pas avoir perdu sa folie.

Il faut être fou, c'est ce qui fait qu'on persévère malgré les épreuves. J'adorerais reprendre dès demain, mais il y a encore beaucoup de travail d'ici là , dit-il.

Manuel Osborne-Paradis devrait pouvoir remonter sur ses skis au début de l'année 2020. Le champion l’assure : il sera au départ d'une épreuve avant la fin de la saison.

(Avec les informations de Vincent Bonnay)