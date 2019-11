Congédiement de Chantale Cyr : la CS des Rives-du-Saguenay nie avoir offert 250 000 $

La Commission scolaire des Rives-du-Saguenay nie avoir offert 250 000 $ à l'ex-directrice générale, Chantale Cyr, en guise de règlement à la suite de son congédiement et d'avoir refusé de la réintégrer dans ses fonctions.

Questionné en marge de la séance du conseil des commissaires mardi soir, le commissaire parent et porte-parole du dossier, Carl Bergeron, a dit n’avoir aucune idée d’où vient ce chiffre diffusé la semaine dernière. L’avocat de Chantale Cyr, Me Eric Le Bel, avait alors qualifié ce montant de ridicule.

Vous pourrez peut-être demander à Me Le Bel d’où viennent les informations qui ont sorti la semaine dernière [...]. Oui, M. Lebel fait partie des négociations, donc si c’est lui qui a sorti des dossiers ou pas, je ne le sais pas. Vous me parlez de chiffres que je ne connais pas. Je ne vous dirai pas que la commission scolaire a fait ces offres-là parce que la commission scolaire n’a pas fait d’offre de ce genre-là, du moins pas à ma connaissance et je fais partie du comité de négociation , a déclaré le porte-parole

Carl Bergeron est le porte-parole de la Commission scolaire pour tout ce qui concerne le dossier de Chantale Cyr. Photo : Radio-Canada / Mélyssa Gagnon

Selon Carl Bergeron, la Commission scolaire a toujours l’intention d’en arriver à une entente hors cour avec son ex-directrice générale, congédiée au printemps de 2018. En septembre dernier, le juge Guy Roy du Tribunal administratif du travail a prononcé un jugement sévère à l’endroit de la présidente de la CS des Rives-du-Saguenay, Liz S. Gagné. Il a conclu que Chantale Cyr, embauchée en 2016, a été victime de harcèlement psychologique et que son congédiement était illégal.

Les négociations se poursuivent

Carl Bergeron a indiqué que les négociations se poursuivent et que les deux parties travaillent avec une conciliatrice nommée par le Tribunal administratif du travail pour tenter d’en arriver à une entente. Chacune des parties a dû remettre un plaidoyer par écrit.

Je ne parlerai pas de ce qui a été offert ou de ce qui n’a pas été offert parce qu’actuellement on est en conciliation et ce n’est pas d’ordre public. Carl Bergeron, commissaire-parent

Chantale Cyr réclame plus d’un million de dollars en dommages moraux et punitifs et en frais d’avocats.

Avec les informations de Thomas Laberge